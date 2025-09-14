قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

الخطيب
الخطيب
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، التي أثّرت بشكل واضح على نشاطه الإداري في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الضغوط الجسدية والنفسية باتت تُهدد استمراره في رئاسة القلعة الحمراء.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم"، إن  الخطيب كان قد استشار طبيبه الخاص منذ فترة، ونصحه بضرورة الراحة الكاملة والابتعاد عن الضغوط لفترة طويلة.

وأضاف:"الخطيب استمر في أداء مهامه رغم النصائح الطبية، لكن الوضع تدهور مؤخرًا، حيث أبلغه الطبيب بضرورة الخضوع لعملية جراحية أو التوقف التام عن العمل لمدة تتراوح بين 7 و8 أشهر، بسبب وجود ورم حميد".

وأشار شوبير إلى أن هذه الحالة الصحية كانت سببًا رئيسيًا وراء قرار الخطيب بالاعتذار عن الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة، وهو القرار الذي شكّل صدمة كبيرة بين الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.

وأكمل شوبير:"كنت في النادي مؤخرًا، وعلمت من البعض أن  الخطيب يدرس الاعتذار، وهو ما تحقق بالفعل لاحقًا".

وكشف شوبير أن  الخطيب تلقى اتصالًا من الدكتور حسن مصطفى من ألمانيا، إضافة إلى لقاء جمعه برجل الأعمال جمال الجارحي في الساحل الشمالي، وأسفر هذا اللقاء عن الدعوة لعقد جمعية عمومية الجمعة المقبلة، مع تأكيد حضور الخطيب شخصيًا، في إشارة محتملة إلى إعادة تقييم قراره.

وتابع شوبير:"إذا كانت المسألة صحية بحتة، فربما يتم تفويض بعض المهام للخطيب خلال فترة تعافيه، خاصة أن الأهلي نادٍ مؤسسي وقادر على إدارة شؤونه. أما إذا كانت هناك خلافات داخل القائمة، فقد يتم إعادة تشكيلها".

واختتم حديثه قائلًا:"القرار النهائي يخص محمود الخطيب وحده لقد قدّم الكثير للنادي، وأيًا كان قراره، فالجميع يقدّر تاريخه وما فعله من أجل الأهلي".

شوبير الحالة الصحية للخطيب الاهلي الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد الهزيمة من الزمالك.. المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة

رئيس مدينة بورفؤاد : لجنة للمرور اليومى وإزالة المعوقات .

استعداداً للعام الدراسي الجديد 2025 /2026 رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود رفع كفاءة المدارس|صور

محافظ أسيوط يتفقد مركز الخدمات المميز بالغرفة التجارية

نقلة نوعية لدعم الاستثمار.. محافظ أسيوط: مركز الخدمات المميز يجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد