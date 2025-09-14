أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد

علّق الإعلامي أحمد شوبير على فوز نادي الزمالك بثلاثية نظيفة أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض قدم أداءً قويًا استحق عليه الفوز.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم:"الكل توقع مباراة قمة بين الزمالك والمصري، وبالفعل الشوط الأول كان ممتعًا وحافلًا بالإثارة، لكن المباراة تحولت إلى اتجاه واحد لصالح الزمالك في الشوط الثاني".

وأضاف:"الزمالك سيطر على مجريات اللقاء بشكل كامل من حيث التهديد والفرص والتسديدات، وكان الطرف الأكثر خطورة طوال اللقاء".

وأشار شوبير إلى تألق عدد من لاعبي الزمالك، قائلًا:"محمد صبحي حافظ على مكانه في حراسة المرمى، فيما خرج محمد عواد من القائمة مجددًا. عمر جابر، قائد الفريق، قدّم مباراة قوية وتوج مجهوده بهدف رائع، بينما واصل محمود بنتايج مستواه الثابت وأثبت أنه من عناصر القوة في الفريق".

كما أشاد بـ عبد الله السعيد، مؤكدًا:"عبد الله قصة خاصة.. لعب المباراة كاملة وسجل هدفًا من ركلة جزاء صحيحة، ليواصل كتابة التاريخ كأحد أبرز الهدافين في الكرة المصرية