الغندور يشيد بأداء مدرب نادي الزمالك: برافو جون إدوارد

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز الزمالك أمام البورسعيدي المصري مقابل ثلاث أهداف.

وكتب خالد الغندور:"برافو جون ادوارد

فرحة جمهور الزمالك برحيل زيزو و التعاقد مع خوان و دي رؤيتي للفروق المهارية بين احمد زيزو و خوان بيزيرا و زيزو يتفوق في مهارة واحدة فقط".

وكما علّق الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأبيض على حساب المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نشر الغندور تعليقًا عقب المباراة قال فيه: "ده آخر الصورة والله مش راضية تنزل أكتر من كده.. ابحث عن فريقك في جدول الترتيب التالي ولو عندك تكملة ابعتها في الكومنتات."

ويبدو أن الغندور أراد من خلال منشوره أن يترك مساحة للجماهير للتفاعل مع نتيجة المباراة، والتأكيد على تفوق الزمالك في جدول الترتيب بعد هذا الفوز المهم.

فوز مستحق للأبيض

وقدم الزمالك مباراة قوية أمام المصري، تمكن خلالها من فرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أعادت الثقة للجماهير واللاعبين.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق:

عمر جابر الذي افتتح التسجيل.

عدي الدباغ الذي عزز التقدم بالهدف الثاني.

عبد الله السعيد الذي اختتم الثلاثية بهدف رائع أكد به تفوق الأبيض.

أهمية الانتصار في مشوار الدوري

يمثل هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للزمالك في مشوار الدوري الممتاز، حيث جاء أمام فريق قوي بحجم المصري وفي جولة مهمة من عمر البطولة. كما أن الانتصار بثلاثية نظيفة يعكس الروح القتالية والتنظيم الفني الذي ظهر به الفريق.