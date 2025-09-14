قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
رياضة

الفنان مراد مكرم يوجّه رسالة لـ جماهير الزمالك بشأن خوان ألفينا

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

وجه الفنان مراد مكرم رسالة إلى جماهير نادي الزمالك بشأن اللاعب خوان ألفينا.

وكتب مراد عبر فيسبوك: "عندي طلب من جماهير الزمالك اللي بتحضر الماتشات وكابو الزمالك.. خوان ألفينا بقي واحد مننا بسرعة، ونفسي الجمهور يرد له المحبة.
لما يلعب حلو أو يدخل جول، أرجو أنكم تندهوا له بصوت عالي بكلمة 'بروشو'، دي معناها 'الساحر' بالبرازيلي… هتكون حركة حلوة من الجمهور وهتفرق مع نفسيته جدًا إن جمهور الزمالك بيجامله بلغته… الي يعرف كابوهات الزمالك يقولهم."

وكان البرازيلي خوان ألفينا قد تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد الأنباء المتداولة حول أزمة مالية تواجه نادي الزمالك بشأن سداد قيمة انتقاله من نادي أوليكساندريا الأوكراني.

وتعاقد الزمالك مع ألفينا في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 1.8 مليون يورو، على أن يتم السداد على 6 أقساط. وفقًا لتقارير صحفية، فإن الأزمة الحالية تتعلق بالقسط الأول من قيمة الصفقة، حيث طلب النادي الأوكراني سرعة سداده، فيما يسعى الزمالك للحصول على مهلة جديدة لإنهاء الأزمة قريبًا.

اللاعب يتألق محليًا
ألفينا، البالغ من العمر 22 عامًا، يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وسبق أن انتقل إلى أوليكساندريا عام 2023 قادمًا من فاسكو دا غاما البرازيلي.
وخلال مشواره مع الفريق الأوكراني، شارك في 42 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وقدم مثلها من التمريرات الحاسمة.
وقد بدأت جماهير الزمالك تلمس إمكانياته سريعًا، حيث اختارت رابطة الأندية المحترفة هدفه في شباك مودرن سبورت كأفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

مواجهة مرتقبة أمام المصري
يستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل مرة واحدة، وهزيمة واحدة.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك
تشهد قائمة الفريق غياب الثلاثي محمود حمدي الونش بسبب الإيقاف بعد الطرد المباشر أمام وادي دجلة، حيث قررت رابطة الأندية إيقافه 3 مباريات.
كما يغيب محمد شحاتة وأحمد ربيع بداعي الإصابات، إذ يفضل الجهاز الفني بقيادة فيريرا عدم المجازفة بهما إلا بعد اكتمال الجاهزية البدنية.

الزمالك الاهلي خوان الفينا

