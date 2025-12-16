ترأس الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش انعقاد الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية، التي عُقدت تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

وشارك في الاجتماع كلٌّ من الشيخ أحمد بن سعود السيابي، مدير مكتب الفتوى بسلطنة عمان، والشيخ أحمد النور الحلو، مفتي جمهورية تشاد، والدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إلى جانب الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف مفتي كازاخستان، والدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وناقش الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين أعضاء الأمانة العامة، وتطوير آليات العمل المشترك في القضايا الإفتائية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الفكري ومواجهة التحديات المعاصرة المرتبطة بالفتوى.

كما تناول المجتمِعون الخططَ المستقبلية والمشروعات التي تعتزم الأمانة العامة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم التنسيق بين دُور وهيئات الإفتاء، وتعزيز العمل المؤسسي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتفعيل دَور المؤسسات الإفتائية في خدمة المجتمعات وترسيخ قيم التعايش والحوار.