انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
ديني

أحمد سعيد

ترأس الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش انعقاد الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية، التي عُقدت تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وشارك في الاجتماع كلٌّ من الشيخ أحمد بن سعود السيابي، مدير مكتب الفتوى بسلطنة عمان، والشيخ أحمد النور الحلو، مفتي جمهورية تشاد، والدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إلى جانب الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف مفتي كازاخستان، والدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وناقش الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين أعضاء الأمانة العامة، وتطوير آليات العمل المشترك في القضايا الإفتائية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الفكري ومواجهة التحديات المعاصرة المرتبطة بالفتوى.

كما تناول المجتمِعون الخططَ المستقبلية والمشروعات التي تعتزم الأمانة العامة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم التنسيق بين دُور وهيئات الإفتاء، وتعزيز العمل المؤسسي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتفعيل دَور المؤسسات الإفتائية في خدمة المجتمعات وترسيخ قيم التعايش والحوار.

