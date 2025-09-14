قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
رياضة

مراد مكرم: الزمالك صانع النجوم

باسنتي ناجي

شارك الفنان مراد مكرم منشوراً بشأن اللاعب عبد الرحمن فوزي نجم الزمالك.

وكنب مراد مكرم عبر فيسبوك:"تعرفوا عبد الرحمن فوزي؟
هو لاعب كره قدم في المصري البورسعيدي ،ثم الزمالك...وهو أول لاعب مصري و عربي و أفريقي يسجل في كأس العالم سنه ١٩٣٤.
الزمالك صانع النجوم".

وكان قد نجح فريق الزمالك في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، وتمكن عدي الدباغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم عقب تمريرة من ناصر ماهر واصطدامها بدفاع المصري، ليضعها بسهولة في الشباك.


وفي الشوط الثاني، عزز عمر جابر تقدم الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 64، بعد متابعة داخل منطقة الجزاء لتمريرة من خوان بيزيرا، قبل أن يختتم عبد الله السعيد ثلاثية الفريق في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح.


نجوم المصري في صدارة سباق الهدافين


بينما واصل نجوم الدوري المصري الممتاز سباقهم نحو صدارة جدول الهدافين، ورغم الخسارة، لا يزال نجم المصري البورسعيدي عبد الرحيم دغموم يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، بينما يلاحقه زميله عمر الساعي المُعار من الأهلي بـ3 أهداف، في حين شهدت الجولة تقدم عدد من اللاعبين الآخرين إلى قائمة المنافسة، من بينهم ناصر ماهر وشيكو بانزا من الزمالك، إضافة إلى أحمد سيد "زيزو" من الأهلي، برصيد هدفين لكل منهم.

