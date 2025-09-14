مراد مكرم: الزمالك صانع النجوم

شارك الفنان مراد مكرم منشوراً بشأن اللاعب عبد الرحمن فوزي نجم الزمالك.

وكنب مراد مكرم عبر فيسبوك:"تعرفوا عبد الرحمن فوزي؟

هو لاعب كره قدم في المصري البورسعيدي ،ثم الزمالك...وهو أول لاعب مصري و عربي و أفريقي يسجل في كأس العالم سنه ١٩٣٤.

الزمالك صانع النجوم".

وكان قد نجح فريق الزمالك في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، وتمكن عدي الدباغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم عقب تمريرة من ناصر ماهر واصطدامها بدفاع المصري، ليضعها بسهولة في الشباك.



وفي الشوط الثاني، عزز عمر جابر تقدم الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 64، بعد متابعة داخل منطقة الجزاء لتمريرة من خوان بيزيرا، قبل أن يختتم عبد الله السعيد ثلاثية الفريق في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح.



نجوم المصري في صدارة سباق الهدافين



بينما واصل نجوم الدوري المصري الممتاز سباقهم نحو صدارة جدول الهدافين، ورغم الخسارة، لا يزال نجم المصري البورسعيدي عبد الرحيم دغموم يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، بينما يلاحقه زميله عمر الساعي المُعار من الأهلي بـ3 أهداف، في حين شهدت الجولة تقدم عدد من اللاعبين الآخرين إلى قائمة المنافسة، من بينهم ناصر ماهر وشيكو بانزا من الزمالك، إضافة إلى أحمد سيد "زيزو" من الأهلي، برصيد هدفين لكل منهم.