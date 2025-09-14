قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة: تراجع القلق الأمريكي بشأن أمن إسرائيل بعد إضعاف خصومها الإقليميين
قانون العمل الجديد.. البدوي: الإجازات لا تظلم العامل ولا ترهق صاحب العمل.. والتدرج فيها منطقى
سويلم: رقمنة مجالات وزارة الري مثل التراخيص وإنشاء العديد من التطبيقات
تقديم 86.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا من حملة «100 يوم صحة»
الأهلي يستدرج إنبي في الدوري المصري لمصالحة جماهيره
التعليم تعلن إعفاء 10 فئات من المصروفات الدراسية.. تفاصيل
بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025
علاء فاروق يفتتح معرض صحاري الدولي للزراعة
بديل بطاقات التموين.. بدء تطبيق الكارت الموحد للدعم في بورسعيد
بداية المشوار العالمي.. بيراميدز يواجه أوكلاند سيتي في بطولة كأس انتركونتيننتال
سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رجل مباراة الزمالك..تفاصيل

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن مباراة القلعة البيضاء أمام نادي البورسعيدي المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"الزمالك يفوز علي المصري 3/0 في مباراة رائعة .... نجم المباراة ؟".

وكان قد علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على فوز الزمالك أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وكتب عبر حسابه على فيسبوك:

"أحلى ماتش في الدوري لغاية دلوقتي.
أحلى ماتش للزمالك في الدوري.
بيزيرا كواليتي مختلف وأفضل الصفقات حتى الآن.
محمد إسماعيل خامة مبشرة جدًا.
عمرو ناصر مع الاستمرارية والماتشات هيبقى لاعب مفيد للزمالك.
عدي الدباغ لم يثبت نفسه حتى الآن.
المصري خسر بسبب مدربه.
دغموم وصلاح محسن كانوا الأخطر في المصري.
لعيبة المصري كانوا مشدودين قوي.
عبد الله السعيد الكتالوج بتاع لعيب الكرة."

كما علّق الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأبيض على حساب المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نشر الغندور تعليقًا عقب المباراة قال فيه: "ده آخر الصورة والله مش راضية تنزل أكتر من كده.. ابحث عن فريقك في جدول الترتيب التالي ولو عندك تكملة ابعتها في الكومنتات."

ويبدو أن الغندور أراد من خلال منشوره أن يترك مساحة للجماهير للتفاعل مع نتيجة المباراة، والتأكيد على تفوق الزمالك في جدول الترتيب بعد هذا الفوز المهم.

فوز مستحق للأبيض

وقدم الزمالك مباراة قوية أمام المصري، تمكن خلالها من فرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أعادت الثقة للجماهير واللاعبين.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق:

عمر جابر الذي افتتح التسجيل.

عدي الدباغ الذي عزز التقدم بالهدف الثاني.

عبد الله السعيد الذي اختتم الثلاثية بهدف رائع أكد به تفوق الأبيض.

أهمية الانتصار في مشوار الدوري

يمثل هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للزمالك في مشوار الدوري الممتاز، حيث جاء أمام فريق قوي بحجم المصري وفي جولة مهمة من عمر البطولة. كما أن الانتصار بثلاثية نظيفة يعكس الروح القتالية والتنظيم الفني الذي ظهر به الفريق.

