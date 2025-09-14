الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير

أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، أن أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، يستحق التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني الأول، مشيرًا إلى تفوقه في الأداء والخبرة على بعض الحراس الآخرين.

وقال الحضري، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورتس":"أحمد الشناوي ومحمود جاد يستحقان الانضمام للمنتخب الأول على حساب مصطفى شوبير وعبدالعزيز البلعوطي، وأتمنى محدش يفهم كلامي غلط".

ليرد عليه الإعلامي سيف زاهر قائلا :"إنت حاطط مصطفى شوبير في دماغك، وده تقييم ظالم".

ليرد الحضري مؤكدًا:"والله ما حاطط مصطفى شوبير في دماغي، بالعكس، كنت دايمًا بشيد بيه وكان بياخد نجم الأسبوع".

وأضاف:"لكن المنافسة حالياً لازم تكون بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي، لأن الأخير بيلعب أساسي مع بيراميدز، وقاد الفريق للتتويج ببطولة إفريقيا، وعنده خبرات كبيرة تؤهله لقيادة حراسة المنتخب".