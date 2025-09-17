قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار العُملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 17-9-2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

تباينت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الأربعاء:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 48.05 جنيه.

سعر البيع: 48.15 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 32 جنيه.

سعر البيع: 32.14جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 34.86 جنيه

سعر البيع: 35.04 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 56.49 جنيه.

سعر البيع: 57 جنيهًا.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 65.33 جنيه.

سعر البيع: 65.80 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء :

سعر الشراء: 60.44 جنيه.

سعر البيع: 61.08 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأربعاء:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 6.74 جنيه.

سعر البيع: 6.76 جنيه.

وسجّل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 32.56 جنيه.

سعر البيع: 32.83 جنيه. 

