وفقاً لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأيام الماضية، حيث سجل الدينار الكويتي أعلي العملات سعرا انخفاضا بقيمة 20 قرشًا.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 157جنيهًا.

سعر البيع: 157.86 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.76 جنيه.

سعر البيع: 12.83 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 13.06 جنيه.

سعر البيع: 13.10 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 126.13 جنيه

سعر البيع : 127.71 جنيه

وسجّل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 12.19 جنيه.

سعر البيع: 13.20 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:67.27جنيه.

سعر البيع: 67.98 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-9-2025:

سعر الشراء: 123.56 جنيه.

سعر البيع: 125.06 جنيه.

العرض والطلب

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

تدفقات الأستثمارات العربية

