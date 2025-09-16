اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

أسواق المال العربية خلال تعاملات الثلاثاء:

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق مرتفعا.

-تباين أسواق المال الإماراتية.

-البورصة المصرية تخسر 32 مليار جنيه.

سيطر اللون الأخضر علي أسواق المال العربية وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي،غدا، بشأن أسعار الفائدة.

حيث ارتفعت بورصات السعودية، الكويت، مسقط، قطر والأردن فيما تراجعت المصريةوالبحرينية وتباينت أسواق المال الإماراتية.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025،

سوق الأسهم السعودية

سجل سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعاً ملحوظاً، بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل صعود جماعي للقطاعات بقيادة القطاعات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.88% بمكاسب بلغت 91.67 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,518.73 نقطة.



وتراجعت قيم التداول إلى 4.32 مليار ريال مقابل 6.55 مليار ريال بالجلسة السابقة، فيما صعدت الكميات إلى 242.71 مليون سهم، مقارنة بـ 240.14 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الاثنين.



وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، وتصدر قطاع البنوك مكاسب القطاعات الرئيسية بعد صعوده 0.98%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.86%، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والطاقة 0.62% و0.57% على التوالي.



وشهد السوق الموازي أداءً إيجابياً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بارتفاع نسبته 0.29%، مضيفاً 72.02 نقطة إلى رصيده، صعدت به إلى مستوى 25,022.58 نقطة.

سوق مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية اليوم ، بنسبة 0.22 %، عند مستوى 5,101.88 نقطة، رابحاً 11.43 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس.

ودعم أداء المؤشر اليوم ارتفاع قطاع الخدمات وحيداً، بنسبة 0.72 %، وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات الصناعة والمالي.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 84.12 مليون ورقة مالية، مقابل 72.63 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

بورصة الكويت

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات، اليوم، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01%، ونما "العام بـ0.07%، وصعد "الرئيسي 50" بنحو 0.72%، كما زاد "الرئيسي" بـ0.38%، عن مستوى أمس الاثنين.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 102.60 مليون دينار، وزعت على 448.24 مليون سهم، بتنفيذ 25.72 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.91%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ0.21%.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء مرتفعة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.19% ليصل إلى النقطة 11121.58؛ ليربح 21.61 نقطة عن مستوى أمس الاثنين.

ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.91%، بينما تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ0.20% و0.07% على الترتيب.



ارتفعت السيولة إلى 543.30 مليون ريال، مقابل 400.35 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 244.66 مليون سهم، مقارنةً بـ145.76 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.76 ألف صفقة مقابل 23.22 ألف صفقة الاثنين.

بورصة عمَّان

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم، مرتفعاً 0.85%، ليصل إلى مستوى 3,072.52 نقطة، رابحاً 25.82 نقطة مدعوماً بأداء الأسهم القيادية.

وارتفت المؤشرات القطاعية مجتمعة وفي مقدمتها الخدمات بنسبة 1.55%؛

وكذلك مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.51 %، وصعد مؤشر القطاع المالي اليوم بنسبة 0.5 %.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 5.5 مليون سهم مقابل 5.6 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 13.87 مليون دينار، مقابل 16.09 مليون دينار بالجلسة السابقة.

أسواق المال الإماراتية

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام اليوم ، ليتراجع سوق دبي المالي، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط تزايد الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، على أن تتبعه تخفيضات أخرى.

ووفق بيانات التداول، تكبد سوق دبي المالي خسائر بلغت 7 مليارات درهم، بينما بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 8 مليارات درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 5.091 مليار درهم توزعت على 40.553 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.68% إلى مستوى 5999 نقطة، وسط تعاملات بحجم 525.208 مليون سهم بقيمة 3.825 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.008 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 1.015 تريليون درهم بختام تعاملات الإثنين، بخسائر بلغت 7 مليارات درهم.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27 % إلى مستوى 10063 نقطة، وسط تعاملات بحجم 293.710 مليون سهم بقيمة 1.265 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.110 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.102 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 8 مليارات درهم.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 34840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42703 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15655 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 14034 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

بورصة البحرين

بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض؛ بضغط أسهم قطاعات المال والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الكمالية.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.19 %، إلى مستوى 1932 نقطة، وسط تعاملات بحجم 1.626 مليون سهم بقيمة 619.522 ألف دينار توزعت على 77 صفقة.

وتترقب أسواق المال الخليجية، غداً الأربعاء، صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.