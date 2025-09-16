البترول: إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب على إنتاج الغاز يوميا في شهري يوليو وأغسطس

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنفوجراف، يوضح نجاحها في تأمين إمدادات الطاقة بالكامل خلال ذروة استهلاك صيف العام الحالي، والذي يأتي نتاجا مباشرا لجهود مبكرة واستراتيجية عمل استباقية نفذتها على عدة محاور يدعمها العمل التكاملي المثمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشملت استراتيجية الوزارة زيادة الإنتاج المحلي، وتجهيز منظومة متكاملة للبنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، من خلال توفير سفن التغييز وتجهيز الأرصفة البحرية اللازمة وربط السفن بالشبكة القومية للغاز ، والتعاقد على الكميات.

وتمت تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والوقود بكفاءة، في ظل تسجيل أعلى معدل استهلاك يومي للكهرباء بلغ 40 ألف ميجاوات ، إلى جانب تأمين احتياجات القطاع الصناعي وقطاعات الاستهلاك الأخرى.

إنفوجراف يوضح تأمين إمدادات الطاقة خلال ذروة استهلاك صيف العام الحالي

ووجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الشكر للعاملين بقطاع البترول على ما بذلوه من جهود مخلصة في الإنتاج وتجهيز البنية التحتية لإمداد الغاز المسال في وقت قياسي.