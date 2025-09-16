قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
وزير دفاع الاحتلال: سلاح الجو هاجم ميناء الحديدة لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين
مدبولي: كل دول العالم تأثرت بحرب غزة وهذا ينطبق على إيرادات قناة السويس
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
اقتصاد

البترول: إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب على إنتاج الغاز يوميا في شهري يوليو وأغسطس

وزارة البترول
وزارة البترول
قسم الاقتصاد

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنفوجراف، يوضح نجاحها في تأمين إمدادات الطاقة بالكامل خلال ذروة استهلاك صيف العام الحالي، والذي يأتي نتاجا مباشرا لجهود مبكرة واستراتيجية عمل استباقية نفذتها على عدة محاور يدعمها العمل التكاملي المثمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشملت استراتيجية الوزارة زيادة الإنتاج المحلي، وتجهيز منظومة متكاملة للبنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، من خلال توفير سفن التغييز وتجهيز الأرصفة البحرية اللازمة وربط السفن بالشبكة القومية للغاز ، والتعاقد على الكميات.

وتمت تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والوقود بكفاءة، في ظل تسجيل أعلى معدل استهلاك يومي للكهرباء بلغ 40 ألف ميجاوات ، إلى جانب تأمين احتياجات القطاع الصناعي وقطاعات الاستهلاك الأخرى.

 إنفوجراف يوضح تأمين إمدادات الطاقة خلال ذروة استهلاك صيف العام الحالي

ووجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الشكر للعاملين بقطاع البترول على ما بذلوه من جهود مخلصة في الإنتاج وتجهيز البنية التحتية لإمداد الغاز المسال في وقت قياسي.

وزارة البترول وزارة الكهربا الغاز الطبيعي المسال محطات الكهرباء الوقود

شيخ الأزهر يستقبل السفير اليوناني

الإمام الأكبر يستقبل السفير اليوناني ويؤكِّد استعداد الأزهر لافتتاح مركزٍ لتعليم اللغة العربية

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق مبادرة صحح مفاهيمك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ..الأحد

حكم الوضوء من الترع

ما حكم الوضوء من الترع ؟ .. الإفتاء توضح

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

