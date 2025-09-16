وزير الإسكان يتابع اشتراطات وضوابط ومعايير الإعلانات على الطرق والمحاور

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور وتعظيم الاستفادة منها، في إطار قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

تحسين الصورة الحضارية

وأكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة ومتابعة جهود تنظيم وتنمية الإعلانات، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

المنتفعون بالطرق العامة

وتناولت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، خلال الاجتماع عرضا بشأن القانون والذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والأهداف والمهام المختص بها، بالإضافة إلى الملامح الخاصة بالقانون والضوابط الخاصة بوضع الإعلانات ومعايير القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات والاشتراطات العامة للحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.