اقتصاد

هيئة الاستثمار: ارتفاع عدد الشركات الجديدة بقطاع التشييد لـ2856 شركة في 2024

حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
علياء فوزى

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في النسخة الثالثة من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

ويقام المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

وشهد المؤتمر مشاركة موسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، من بينهم وزارتي الإسكان والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة، وكبار المطورين العقاريين بالسوق المصري.

ويهدف المؤتمر إلى الوصول لتشخيص دقيق لواقع جميع القطاعات الاقتصادية ورصد التحديات التي تواجهها واقتراح توصيات وأفكار لتذليلها ودفع الاقتصاد للنمو. 

من جانبه أكد حسام هيبه، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته، علي أهمية انعقاد المؤتمر، حيث يُعد الاستثمار العقاري من أولويات الدولة الاستراتيجية، لما له من دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع الرقعة العمرانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، كما يوفر ملايين فرص العمل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي، ومتوازن، ومستدام.

واستعرض حسام هيبة دور الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم التيسيرات والحوافز المناسبة، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري، ويؤكد مكانته كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.

نمو بنسبة 20%

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء خلال عام 2024 نحو 2,856 شركة، مقارنةً بعدد 2,375 شركة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 20%، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

وتابع" أما على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 76٪ بإجمالى 35.756 مليار دولار مدفوعاً بصفقة رأس الحكمة".

هيئة الاستثمار تأسيس الشركات القطاع العقاري الإنشاءات الاستثمار الأجنبي المباشر

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

