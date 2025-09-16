وزيرا قطاع الأعمال والبترول يشهدان توقيع عقد إعادة تأهيل فندق بالعين السخنة

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم توقيع عقد حق انتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل فندق "جيت بيتش" بمدينة العين السخنة محافظة السويس، المملوك لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

و بموجب العقد تتولى شركة "إيجوث" إعادة تأهيل الفندق ورفع كفاءته وتشغيله وإدارته، بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عامًا، بما يضمن تحقيق عوائد متنامية ومستدامة على مدار فترة التعاقد، وذلك في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية .

وأقيمت مراسم التوقيع بمقر شركة بتروجت بالقاهرة الجديدة، حيث وقع العقد كل من المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت، و هشام الدميري، العضو المنتدب لشركة إيجوث، بحضور عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعدد من قيادات الوزارتين.

و أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين شركات الدولة ويعكس توجه الوزارة نحو تعظيم العوائد من الأصول العامة، خاصة تلك غير المستغلة.

وأوضح أن إعادة تشغيل فندق "جيت بيتش" يسهم في دعم التنمية السياحية وتعزيز الطاقات الفندقية في العين السخنة، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية الواعدة في مصر.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن هذا التعاون بين إيجوث وبتروجت يعكس فكرًا استثماريًا يرتكز على تحقيق قيمة مضافة من خلال إعادة استغلال الأصول بشكل اقتصادي مدروس، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف شيمي "نُثمن هذا التعاون المثمر، وندعمه باعتباره نموذجًا في إدارة الأصول العامة عبر شراكات استراتيجية تضمن تشغيلًا احترافيًا واستثمارًا فعالًا"، موضحا أن اختيار "إيجوث" لإدارة الفندق يأتي انطلاقًا من خبراتها في مجال الفنادق والمنشآت السياحية، بما يضمن نجاح المشروع من حيث التشغيل وتحقيق العوائد المرجوة.

وأشار إلى أن تطوير الفندق سيساهم في رفع كفاءته وتحويله إلى وجهة سياحية متميزة مع الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الفندقية.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية دعمه الكامل لهذه المبادرة التي تعكس رؤية الوزارة لتفعيل العمل التكاملي مع كافة وزارات الحكومة ، خاصة وانها تمثل رؤية حديثة لتعظيم الاستفادة من أصول قطاع البترول.

وأوضح أن الاتفاق يمثل نموذجا للتعاون المثمر بين قطاع البترول وقطاع الأعمال العام، بما يرفع القيمة الاقتصادية للأصول من خلال إدارتها وتشغيلها بواسطة كيانات متخصصة، لافتاً إلى أن فندق "جيت بيتش" يعد فرصة حقيقية لتحويل أحد أصول قطاع البترول إلى نقطة جذب سياحي بالعين السخنة.

جدير بالذكر أن خطة التطوير تتضمن قيام "إيجوث" بتطوير الفندق وملحقاته على مساحة إجمالية تبلغ 15,345 مترًا مربعًا، ورفع كفاءته الفنية والتشغيلية، بما يجعله وجهة سياحية فريدة من نوعها في منطقة العين السخنة ليُدار بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في الإدارة الفندقية.

ومن المقرر تنفيذ أعمال التطوير خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا، بتكلفة استثمارية إجمالية تُقدّر بنحو 120 مليون جنيه، مع إمكانية إضافة مساحات ترفيهية وخدمية بما يتماشى مع المعايير الحديثة في الضيافة ومواكبة التوسع السياحي الذي تشهده العين السخنة خلال الفترة الأخيرة.

ويسهم المشروع في دعم مسار التنمية السياحية بالعين السخنة وتعظيم العوائد من الأصول الفندقية المملوكة للدولة، كما يعكس حرص وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول على تعزيز التعاون المؤسسي، وتفعيل الشراكات التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، واستغلال الأصول العامة بأسلوب اقتصادي واستثماري يحقق أفضل النتائج على المدى الطويل.