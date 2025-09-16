بـ 120 مليون جنيه .. تفاصيل خطة إيجوث لتطوير فندق جيت بيتش بالعين السخنة

وقعت شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت”التابعة لوزراة البترول والثروة المعدنية عقد حق انتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل فندق "جيت بيتش" بمدينة العين السخنة، محافظة السويس.

و بموجب العقد تتولى شركة "إيجوث" إعادة تأهيل فندق "جيت بيتش" المملوك لشركة بتروجيت ورفع كفاءته وتشغيله وإدارته، بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عامًا، بما يضمن تحقيق عوائد متنامية ومستدامة على مدار فترة التعاقد، بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال السطور التالية نستعرض خطة “إيحوث ”لتطوير الفندق:

-تضمن الخطة تطوير فندق “جيث بيتش” وملحقاته على مساحة 15,345 مترًا مربعًا

-يُدار بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في الإدارة الفندقية

-تنفيذ أعمال التطوير خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا

-تصل التكلفة استثمارية الإجمالية لخطة التطوير بنحو 120 مليون جنيه

-تتضمن الخطة إمكانية إضافة مساحات ترفيهية وخدمية بما يتماشى مع المعايير الحديثة في الضيافة



"ويمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين شركات الدولة ويعكس توجه الوزارة نحو تعظيم العوائد من الأصول العامة، خاصة تلك غير المستغلة،" وفقا لتصريحات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام

وتابع “التعاون بين إيجوث وبتروجت يعكس فكرًا استثماريًا يرتكز على تحقيق قيمة مضافة من خلال إعادة استغلال الأصول بشكل اقتصادي مدروس، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية ودعم أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف: "نُثمن هذا التعاون المثمر، وندعمه باعتباره نموذجًا في إدارة الأصول العامة عبر شراكات استراتيجية تضمن تشغيلًا احترافيًا واستثمارًا فعالًا"، موضحا أن اختيار "إيجوث" لإدارة الفندق يأتي انطلاقًا من خبراتها في مجال الفنادق والمنشآت السياحية، بما يضمن نجاح المشروع من حيث التشغيل وتحقيق العوائد المرجوة، مشيرًا إلى أن تطوير الفندق سيساهم في رفع كفاءته وتحويله إلى وجهة سياحية متميزة مع الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الفندقية.