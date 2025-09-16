فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعا مع مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير لبحث عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن تلك الآليات تتوافق مع مستهدفات الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.

الفرص الاستثمارية

وتناول الاجتماع عدد من الفرص الاستثمارية بمركز مارينا السياحي، حيث تضمن العرض المناطق المقترحة والمخطط التفصيلي للمشروع، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في نطاق مشروع أبراج ماسبيرو، حيث وجه الوزير باستمرار التنسيق مع الشركة لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات المطروحة والبدء في التنفيذ.