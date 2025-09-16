قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
وزير دفاع الاحتلال: سلاح الجو هاجم ميناء الحديدة لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين
مدبولي: كل دول العالم تأثرت بحرب غزة وهذا ينطبق على إيرادات قناة السويس
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
اقتصاد

وزير الإسكان يبحث مع وزير الأشغال البحريني تعزيز التعاون في مجال المرافق والبنية التحتية

آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إبراهيم الحواج وزير الأشغال البحرينى والسفيرة البحرينية بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال التنمية العمرانية، بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد أعرب المهندس شريف الشربينى عن سعادته بلقاء  الوزير البحرينى، مشيراً إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعزيز أوجه التعاون مع الدول العربية الشقيقة فى مختلف المجالات، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين.

وناقش المهندس شريف الشربينى مع الوزير البحرينى سبل التعاون المختلفة بين البلدين فى مجالات الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والبنية التحتية، حيث تم استعراض التجربة المصرية والمشروعات التى أنجزتها الوزارة فى مختلف المجالات وفى مقدمتها المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وقصص النجاح على مدار 10 سنوات فى مشروعات الإسكان المختلفة والتى تخطت مليون وحدة سكنية، كما تم استعراض المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، هذا بالإضافة إلى التخطيط نحو توطين الصناعة المصرية وفقاً للاحتياجات المطلوبة لتحقيق التنمية فى كافة المجالات.

زيادة المسطح العمراني فى مصر إلى 14% خلال 2024

وأوضح المهندس شريف الشربينى أن الإرادة القوية لدى القيادة السياسية كانت وراء كل تلك الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات، والتى انعكست ملامحها على زيادة المسطح العمراني فى مصر من 7% إلى 14% فى عام 2024، وستصل إلى 18% فى عام 2030.

ومن جانبه أعرب إبراهيم الحواج عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الإسكان، مشيدًا بالتجربة المصرية الرائدة فى مجالات الإسكان وإقامة المدن الجديدة، كما أبدى إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصفها بالمدينة المتكاملة، بجانب تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التعاون والتنسيق وعقد ورش عمل من المختصين من الجانبين لتعزيز أوجه التعاون بين مصر والبحرين في مجالات التنمية العمرانية والمرافق والبنية التحتية.

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

فيديو

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

