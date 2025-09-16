وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،إن احتياجات مصر المائية تبلغ نحو 81.2 مليار متر مكعب سنويًا.

جاء خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان.

وأضاف وزير الري، أنه يتم تحلية حوالى نصف مليار متر معكب من المياه في مصر، بينما يُعاد استخدام نحو 22 مليار متر مكعب لتلبية جزء من الاحتياجات، ومن المستهدف هو الوصول إلى 26 مليار متر مكعب من المياه المعاد استخدامها بحلول عام 2027.

أشار وزير الري، إلى أن مصر تعمل على إنشاء أكبر محطتين لمعالجة وإعادة استخدام المياه في العالم في منطقتي بحر البقر والمحسمة.

واوضح وزير الري، أن مصر تستورد ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه في صورة قمح وأغذية كان من الممكن زراعتها محليًا، ولكن الوضع المائي في مصر حال دون ذلك.

وذكر الدكتور هاني سلويلم، أن نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ نحو 500 متر مكعب سنويًا، في حين أن حد الفقر المائي عالميًا يقدر بنحو 1000 متر مكعب للفرد.

وتابع: تناقص حصة الفرد من مياه النيل في مصر يرجع لزيادة عدد السكان أربعة أضعاف منذ ستينيات القرن العشرين، مع ثبات حصة مصر من مياه النيل.