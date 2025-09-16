التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور ينظم منتدى التجارة والاستثمار بين مصر وماليزيا

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الماليزية Arab Malaysian Chamber of Commerce فعاليات منتدى التجارة والاستثمار بين البلدين تحت عنوان “Egypt–Malaysia Trade Dialogue”، وذلك بهدف الترويج لفرص التجارة والاستثمار واستعراض أبرز الإصلاحات الاقتصادية والقطاعات الواعدة في مصر.

افتتح المنتدى داتو أحمد شكري بن تاج الدين – رئيس غرفة التجارة العربية الماليزية، مشيداً بالزيارة الاستراتيجية التي قام بها دولة رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في نوفمبر 2024، وما مثلته من دفعة قوية للتعاون الثنائي. وأكد على أهمية استغلال الإمكانات غير المستغلة في مجالات التكنولوجيا والطاقة وصناعة السيارات والأدوية ومنتجات الحلال، لاسيما مع إطلاق ماليزيا خطتها الاقتصادية الثالثة عشرة MP13 في أغسطس 2025، التي تركز على الصناعات الدوائية والكيماوية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

كما وجه الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – رئيس التمثيل التجاري، كلمة مسجلة نيابة عن حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز فيها أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو مليار دولار، مؤكداً أهمية العمل على مضاعفته بما يتناسب مع مكانة مصر وماليزيا كاقتصادين رائدين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا على التوالي.

ودعا الشركات الماليزية إلى اعتبار مصر ليس فقط سوقاً واعداً، وإنما شريكاً استراتيجياً للوصول إلى أسواق المنطقة الإفريقية والعربية.

وقدّم المستشار التجاري هيثم عبد الغني – رئيس المكتب التجاري في كوالالمبور، عرضاً شاملاً حول الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، متناولاً السياسات النقدية والمالية، وتطوير البنية التحتية، والإصلاحات الجمركية والضريبية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم. كما استعرض القطاعات الاستثمارية الواعدة مثل السياحة، والنقل واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدف الحكومة رفع مساهمتها إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035.

توسيع في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة

وشاركت شركة Edra Power Holdings الماليزية في المنتدى باستعراض تجربتها الناجحة الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مصر بمجال إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدة ثقتها في الاقتصاد المصري ورغبتها في توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وخطوط نقل الكهرباء، ومشروعات تحلية المياه.