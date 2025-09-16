قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور ينظم منتدى التجارة والاستثمار بين مصر وماليزيا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ولاء عبد الكريم

 نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الماليزية Arab Malaysian Chamber of Commerce فعاليات منتدى التجارة والاستثمار بين البلدين تحت عنوان “Egypt–Malaysia Trade Dialogue”، وذلك بهدف الترويج لفرص التجارة والاستثمار واستعراض أبرز الإصلاحات الاقتصادية والقطاعات الواعدة في مصر.

افتتح المنتدى داتو أحمد شكري بن تاج الدين – رئيس غرفة التجارة العربية الماليزية، مشيداً بالزيارة الاستراتيجية التي قام بها دولة رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في نوفمبر 2024، وما مثلته من دفعة قوية للتعاون الثنائي. وأكد على أهمية استغلال الإمكانات غير المستغلة في مجالات التكنولوجيا والطاقة وصناعة السيارات والأدوية ومنتجات الحلال، لاسيما مع إطلاق ماليزيا خطتها الاقتصادية الثالثة عشرة MP13 في أغسطس 2025، التي تركز على الصناعات الدوائية والكيماوية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

كما وجه  الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – رئيس التمثيل التجاري، كلمة مسجلة نيابة عن حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز فيها أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو مليار دولار، مؤكداً أهمية العمل على مضاعفته بما يتناسب مع مكانة مصر وماليزيا كاقتصادين رائدين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا على التوالي. 

ودعا الشركات الماليزية إلى اعتبار مصر ليس فقط سوقاً واعداً، وإنما شريكاً استراتيجياً للوصول إلى أسواق المنطقة الإفريقية والعربية.

وقدّم المستشار التجاري هيثم عبد الغني – رئيس المكتب التجاري في كوالالمبور، عرضاً شاملاً حول الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، متناولاً السياسات النقدية والمالية، وتطوير البنية التحتية، والإصلاحات الجمركية والضريبية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم. كما استعرض القطاعات الاستثمارية الواعدة مثل السياحة، والنقل واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدف الحكومة رفع مساهمتها إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035.

توسيع في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة

وشاركت شركة Edra Power Holdings الماليزية في المنتدى باستعراض تجربتها الناجحة الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مصر بمجال إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدة ثقتها في الاقتصاد المصري ورغبتها في توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وخطوط نقل الكهرباء، ومشروعات تحلية المياه.

التمثيل التجاري مصر ماليزيا غرفة التجارة العربية الماليزية تحلية المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

ترشيحاتنا

النائبة نجلاء العسيلي

العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة وضعت الأسس لاستراتيجية عربية جديدة لحماية السيادة ودعم فلسطين

الرئيس السيسي

وكيل صناعة الشيوخ: خطاب للتاريخ .. الرئيس السيسي يعلن نهاية زمن الإفلات من العقاب

مجلس النواب

نائبة: روبلوكس تحتاج لضوابط.. وحماية الأطفال مسئولية وطنية

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد