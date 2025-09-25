قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 3.43 مليار دولار.. تفاصيل

محمد يحيي

أعلن الحكومة عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة و تلبية احتياجات الخزانة العامة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن استهداف قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تقدر بـ 85 مليار جنيه؛ من خلال آليات أدوات الدين المحلية.

قال التقرير إنه جرى التنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة الحكومية؛ لتدبير احتياجات الخزانة العامة.

وبلغ إجمالي الاستثمارات التي قدمتها المؤسسات والجهات الاستثمارية نحو  165.156 مليار جنيه بما يعادل 3.437 مليار دولار من أصل 85 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وسجل إجمالي الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية و 1076 طلبا مقدما من المستثمرين والجهات التمويلية المختلفة.

وفقا لتقرير وزارة المالية والذي تضمن وصول إجمالي استثمارات أجل 182 يوما لنحو 76.085 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 500 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وقال التقرير إن متوسط سعر الفائدة بلغت 26.599% وأعلي سعر بنسبة 29.999% وأقل سعر بنسبة 27.321%.

وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بلغت 89.071 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدف طرحها بإجمالي 567 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم للإكتتاب في الأجل نحو  25.601% وأعلي سعر بنسبة 30% و أقل سعر بنسبة 26.35%.

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

بفستان أنيق.. داليا البحيري تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة بيضاء..أحدث ظهور لـ ريم البارودي على إنستجرام

من يدير نقابة المهن التمثيلية بعد أشرف زكي |خاص

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

