قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
تركيا: التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: بدء التشغيل الإلزامي لمنظومة التبنيد والتقييم الآلي أول أكتوبر 2025

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
محمد يحيي

 عقد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحقيق التحول الرقمي الكامل بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة شركة MTS، بحضور أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، و الدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، والمهندس محمد خميس رئيس قطاع التكنولوجيا، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لمكتب رئيس المصلحة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومنها مراجعة خطة تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (AVIATION ACI) والذى من المقرر بدء التشغيل الفعلي للمنظومة اعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢٦ ومناقشة تطبيق نظام المخاطر الشامل والذى يهدف لتعزيز الرقابة الجمركية، وتقليص التدخل اليدوي .

وتم أيضا مناقشة تسريع الإفراج عن البضائع وآليات تفعيل أوامر التسليم الإلكتروني (D/O) بالتنسيق مع الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن لتقليل زمن الإفراج والتكدس بالموانئ.

وتطرق الاجتماع لمناقشة تطبيق منظومة التبنيد والتقييم الآلي، والتى سيتم البدء في تشغيلها بجميع المواقع الجمركية كبيئة اختبارية، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، بما يضمن دقة التقييم وسرعة الإجراءات وتعزيز الربط مع قاعدة بيانات شركة E-Finance بما يحقق الشفافية الكاملة في تحصيل المستحقات الجمركية.

كما تمت مناقشة عدد من النقاط الأخرى التي من شأنها تسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار في مصر.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق منظومة التبنيد والتقييم الآلي في جميع المواقع كبيئة اختبارية يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، مشيرًا إلى أن بدء التطبيق الإلزامي، سيضمن دقة أكبر في التقييم وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، بما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع المصلحة.

كما أوضح الدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة  أن تطبيق نظام المخاطر الشامل يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، إذ يحقق التوازن بين حماية المجتمع من المخاطر وتيسير الإجراءات للمتعاملين.

فيما أكد أحمد العسقلاني نائب رئيس المصلحة على أهمية التعاون المثمر والبنّاء مع شركة MTS باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تطوير الأنظمة الرقمية للجمارك المصرية، موضحًا أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج وتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك وشركة MTS، لضمان نجاح مشروعات التطوير الرقمي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.

مصلحة الجمارك اخبار مصر مال واعمال شريف الكيلاني الافراج الجمركي قطاع التكنولوجيا المنظومة الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

ترشيحاتنا

مهرجان بورسعيد السينمائي

محب حبشي : مهرجان بورسعيد أول مظاهر التنمية بالمدينة

مهرجان بورسعيد السينمائي

أحمد عسر: مهرجان بورسعيد حلم تحقق بالإصرار والعزيمة

افتتاح مهرجان بورسعيد

المشبوه وحسن اللول يزينان حفل افتتاح مهرجان بورسعيد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد