الصادرات السويسرية لأمريكا تنخفض في أول شهر بعد فرض جمارك بنسبة 39%

انخفضت المبيعات الخارجية لسويسرا إلى الولايات المتحدة بنسبة 22% في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي، فيما ظلت واردات البلاد من واشنطن التي تعد أكبر اقتصاد في العالم مستقرة.

وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "سويس إنفو" اليوم الخميس - أن أعلى تعريفة جمركية أمريكية بين الدول المتقدمة وجهت ضربة قاسية للصادرات السويسرية، وفقًا للقراءة الأولى منذ دخول الرسوم البالغة 39% حيّز التنفيذ.



وأدى ذلك إلى تضييق العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا إلى 2.06 مليار فرنك ( أي ما يعادل 2.6 مليار دولار)، نزولًا من 2.93 مليار فرنك في الشهر السابق، وهو ثاني أدنى مستوى منذ عام 2020.

وكان العجز في تجارة السلع السبب وراء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس الماضي عن فرض التعريفة الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في الثامن من الشهر ذاته.



وقد فشلت المحاولة الأخيرة من الحكومة السويسرية لإقناعه بالعدول عن القرار، رغم استمرار المحادثات منذ ذلك الحين، ولا تزال سويسرا تضغط من أجل تأمين نسبة أقل.



وتشكل المفاوضات مع واشنطن معادلة دقيقة بالنسبة للمفاوضين السويسريين، خصوصًا في ما يتعلق بملف الزراعة، الذي يُعد حساسًا محليًا بسبب الإيمان بأهمية الاكتفاء الذاتي.

وبصورة عامة، لم تتأثر الصادرات السويسرية كثيرًا بالضربة التي لحقت بتجارتها مع الولايات المتحدة، فقد ساعد ارتفاع الشحنات إلى دول أوروبية مثل فرنسا والنمسا وبولندا، وكذلك إلى كندا والمكسيك، على تعويض التراجع، ما أسفر عن انخفاض إجمالي بنسبة 1% فقط مقارنة بالشهر السابق.



لكن السلع الخاضعة للتعريفة الأمريكية شهدت تراجعًا كبيرًا، فمقارنة بشهر يوليو، انخفضت صادرات سويسرا من الساعات بنسبة 8.6%، أما صادرات الأدوية — التي ما زالت مستثناة من الرسوم — فانخفضت بنسبة 1.3%.



ورغم أن الاقتصاد السويسري أظهر قدرًا من الصمود حتى الآن، فإن الحكومة قالت إنها تتوقع تباطؤ النمو هذا العام نتيجة الرسوم الأمريكية.

وتحاول سويسرا تنويع شراكاتها التجارية، بما في ذلك توقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة هذا الأسبوع مع تكتل ميركوسور في أميركا الجنوبية.