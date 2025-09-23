قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
اقتصاد

وزارة المالية: الحكومة تحقق قفزة في النمو بقيادة القطاع الخاص وتعزز الاستقرار الاقتصادي

وزير المالية
وزير المالية
ولاء عبد الكريم

أكدت  سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة ، أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو فتح جميع الفرص الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص كقائد للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإصلاحات السابقة والاستقرار الجزئي للاقتصاد، التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، شكلت قاعدة قوية للمرحلة القادمة من التنمية.

وقالت سارة عيد ، خلال المؤتمر التحضيري لمعرض سيتى سكيب اليوم الثلاثاء ، إن الاقتصاد المصري شهد نشاطا اقتصادا ونموا مرتفعًا خلال الربع الأخير من 2024/2025، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة أكثر من 63%، ما يعكس التحول الاستراتيجي للحكومة نحو دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.

كما أظهرت المؤشرات الصناعية ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات، عاود الاقتصاد المصري مساره الطبيعي على مستويات النمو السابقة، مع مشاركة كافة القطاعات في هذا النمو، وعلى رأسها قطاع السياحة، حيث استقبلت مصر خلال هذا الربع نحو 4 ملايين سائح قضوا 41 مليون ليلة فندقية.

وأوضحت عيد، أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع الالتزام بالانضباط المالي، مشيرة إلى أن الدين العام، الذي يُعد تحديًا عالميًا، يتم إدارته بكفاءة عالية.

وأكدت أن مصر حققت مسارًا متباطئًا في نمو الدين خلال السنوات الأخيرة، مع توقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% خلال العام المقبل، إضافة إلى تحسين إدارة الدين الداخلي والخارجي، مع انخفاض الفجوة السنوية بمليار إلى ملياري دولار.

وأضافت عيد، أن مصر تنوع مصادر الاقتراض لديها، ما يعكس الثقة الدولية في أدوات الدين الحكومية، حيث يحظى المستثمرون والبنوك الاستثمارية العالمية بإقبال كبير على السندات المصرية، ما يرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وأن أي مشروع ناجح يتطلب التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكدت سارة عيد، أن الإصلاحات الجريئة التي تنفذها الحكومة تأتي بتنسيق كامل بين كافة اللجان والوزارات الاقتصادية، مع التزام صارم بأعلى معايير المساءلة والمتابعة، مشيرة إلى وجود العديد من قصص النجاح الاقتصادية التي ستتواصل في المستقبل، وتعكس التزام الدولة بالنمو المستدام والشامل.

معايير نمو دولية اقتصادية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

القيد العائلي

المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025

بطاطس فريسكس

لذيذة وسهلة .. طريقة عمل البطاطس الفريسكس

الركبة والاكواع

وداعا للاسمرار .. طريقة تقشير الركبة والاكواع وعلاجها

ميني بيتزا

فكرة لانش بوكس .. طريقة عمل ميني بيتزا

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

