مستشار وزير المالية: ملف الصادرات من الملفات الحيوية بالنسبة للحكومة

قالت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنّ ملف الصادرات حيوي بالنسبة للحكومة ووزارة المالية بالأخص، إذ بدأت في عام 2019 في إيجاد عدد المبادرات في ظل تعثر الشركات المصدرة في الحصول على دعم الصادرات لعدة سنوات.

وأضاف، في حوارها مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "في البداية، خرجنا ببعض الأفكار حتى نسدد متأخرات دعم الصادرات لأكبر عدد ممكن من الشركات المصدرة، وعدم الضغط في الوقت ذاته على الموازنة العامة للدولة، فجرى إطلاق 5 مبادرات تعبر عن أفكار مختلفة آنذاك".

وتابعت: "مثلا، تم إطلاق مبادرة لصغار المصدرين، وأخرى للشركات الكبرى، ومبادرة المقاصة مع المديونيات، وجرى طرح هذه الفكرة لأول مرة على الساحة.. وهكذا".

وأردفت: "طبقنا هذه المبادرة وقابلنا الشركات المصدرة وعملنا على تسهيل الإجراءات، كما أجرينا حوارا مجتمعيا مع الشركات المصدرة والمجالس التصديرية، وجزء كبير من المبادرات التي أطلقناها كان مصدر فكرتها المصدرون، لذلك، لاقت استحسان الشركات المصدرة بواقع 3 آلاف شركة".