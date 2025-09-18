قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
الحكومة المصرية تطرح استثمارات مالية جديدة بقيمة 157.7 مليار جنيه لسد فجوة الموازنة

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

أعلنت الحكومة المصرية عن طرح استثمارات مالية جديدة غير مباشرة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول إجمالي 157.754 مليار جنيه بما يعادل 3.28 مليار دولار.

وصلت جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للحكومة بنحو 953 طلبا مقدما

وفقا لتقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية والذي تضمن ضخ استثمارات مالية من خلال أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة والتي تضمنت أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه في المتوسط.

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للعمل على طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة، لدعم الموزانة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة.

قالت وزارة المالية،إن جملة استثمارات في أجل 364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه تضمنت 489 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به أجل 364 يوما نحو 26.55% وأقل سعر بنسبة 24.49% و أعلى سعر بنسبة 30%.

في المقابل وصلت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 79.373 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتشمل بذلك 464 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية

وبلغت نسبة الفائدة المقدمة للأجل نحو 27.432% في المتوسط وأقل سعر بنسبة 26.49% وأعلي سعر بنسبة 29.99%.

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

