المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري

ولاء عبد الكريم

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تواصل توسيع دائرة التيسيرات للمستثمرين خلال العام الجاري، مؤكدًا أن فلسفة وزارة المالية تقوم على "الشراكة والمساندة" عبر إجراءات عملية تخفف الأعباء وتدعم وضوح الرؤية أمام المستثمرين.

وأضاف كجوك، خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor، أنه عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 حزم جديدة من التيسيرات، بينها حزمة ضريبية ثانية "تتسم بالتنوع الكبير وتقدم تيسيرات واسعة»، موضحًا أن الهدف هو خفض الزمن والأعباء والجهد على المستثمر الملتزم، بما يحقق خدمة أفضل تعكس الواقع الاقتصادي وتخدم الدولة والقطاع الخاص معًا.

وأشار الوزير إلى إنشاء لجنة مالية متخصصة لرصد وحل المشكلات الجماعية، وخاصة في الملفات الضريبية، وقد نجحت في معالجة مئات الحالات. ودعا كجوك إلى إطلاق آلية مشابهة لقطاع التطوير العقاري عبر إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين، يتيح مناقشة التحديات ووضع حلول عملية بشكل منظم.

وشدد كجوك على أهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي في دعم النمو الاقتصادي، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التحسن للاقتصاد المصري، مضيفًا أن الحكومة ماضية في توسيع دائرة التيسيرات للمستثمرين هذا العام، ومشددًا على أن فلسفة وزارة المالية تقوم على "الشراكة والمساندة".

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State،  بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

ويشارك في المؤتمر وزارتا الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية، والرقابة المالية، والاستثمار، وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك الحكومية والخاصة، فضلًا عن أبرز المطورين العقاريين، وذلك في إطار منصة حوارية متكاملة تستهدف وضع حلول عملية للتحديات الراهنة ودعم فرص الاستثمار العقاري.

ويشهد المؤتمر انعقاد 3 جلسات رئيسية وجلسة ختامية، جاءت عناوينها على النحو التالي: "الجلسة الأولى: تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين، الجلسة الثانية: الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين، الجلسة الثالثة: الأسواق البديلة

المالية السوق العقارى القطاع العقارى

