وزير المالية: الاقتصاد تحسن بشكر كبير.. وإطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق حجم الاستثمارات الخاصة نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

أضاف، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه "بلاك دايموند" اليوم الثلاثاء أن وزارة المالية ترى أن الحكومة والقطاع الخاص شركاء، وستمنح المزيد من التيسيرات الجديدة للممولين.

وتابع أنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، مضيفا أن الاقتصاد تحسن بشكل كبير.

وأعلن عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وتابع : "نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات".

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

ويشارك في المؤتمر وزارتا الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية، والرقابة المالية، والاستثمار، وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك الحكومية والخاصة، فضلًا عن أبرز المطورين العقاريين، وذلك في إطار منصة حوارية متكاملة تستهدف وضع حلول عملية للتحديات الراهنة ودعم فرص الاستثمار العقاري.

ويشهد المؤتمر انعقاد 3 جلسات رئيسية وجلسة ختامية، جاءت عناوينها على النحو التالي: "الجلسة الأولى: تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين، الجلسة الثانية: الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين، الجلسة الثالثة: الأسواق البديلة.