مستشار وزير المالية: مبادرة السداد الفوري خلال كورونا كانت انفراجة لمجتمع الأعمال

قالت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنّه بعد حدوث أزمة كورونا وأصبحت اقتصاديات العالم تعاني في ظل عدم توفر السيولة، أطلقت الوزارة مبادرة السداد الفوري وجرى تخصيص 23 مليار جنيه، وكان ذلك مبلغا كبيرا.

وأضاف، في حوارها مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذا المبلغ كان انفراجة لمجتمع المصدرين والأعمال، ومقتنعون في الحكومة ووزارة المالية أن القطاع الخاص يجب ان يقود النشاط الاقتصادي لأي دولة لأنه العصب الرئيسي لأي اقتصاد، وبالتالي، فقد دعمنا الشركات المصدرة من خلال هذه المبادرة لزيادة السعة الإنتاجية لديها والاحتفاظ بالعمالة".

وتابع: "كان من المهم ألا تتخلص الشركات من العمالة، ولكن، على العكس، كانت بعض الشركات تعين عمالة جديدة حتى توفي وتلبي طلبات التصدير، كما أن الحظ كان في صالحنا، فقد أغلقت شركات ومصانع في دول كثيرة، لكن هذا لم يحدث في مصر، وكان ذلك فرصة لنا كي ندخل في أسواق جديدة ونثبت أقدامنا فيها، لذلك، تدخلنا بشكل سريع بسيولة قوية لدعم المصدرين".