«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
أصل الحكاية

بعد قرار البنك المركزي.. كيف تربح 7000 جنيه شهريا من البنك الأهلي؟

شهادة ادخار
شهادة ادخار
أحمد أيمن

كيف تربح 7000 جنيه شهريا من شهادة ادخار البنك الأهلي؟ يسعى المواطنين من راغبي الاستثمار إلى تحقيق أعلى عائد من شهادات الادخار المرتفعة، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري.

ويقدم البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بسعر عائد يصل إلى 17% وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

خفض أسعار الفائدة 

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، موافقاً أغلب التوقعات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى22.5%.

ما أسباب خفض الفائدة؟

اعتبر البنك المركزي، أن قرار خفض الفائدة 200 نقطة أساس "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم". 

وأضاف أن توقعه باستمرار تراجع التضخم خلال العام الحالي إلى نطاق 14%-15%، "إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، ساعد على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي".

وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، من مستوياتها القياسية.

وبعد قرار المركزي الأخير تراجعت أسعار الفائدة في مصر بإجمالي 525% منذ بداية العام الحالي.

شهادة البنك الأهلي البلاتينية 

وفيما يخص عائد شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري، الذى سيحصل عليه العميل عند استثمار مبلغ 500 ألف جنيه في الشهادة، يمكن معرفته عن طريق حساب فائدة الشهادة.

تفاصيل الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري:

• مدة الشهادة: 3 سنوات.

• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

• دورية صرف العائد: شهري.

• سعر العائد: 17% سنوياً.

• يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية.

• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

وفيما يلي طريقة الحصول على 7000 جنيه شهريا عند الاستثمار بالشهادة:

• عند استثمار مبلغ 500 ألف جنيه في شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري سيحصل العميل على عائد شهري يصل إلى 7083 جنيها.

البنك المركزي المصري شهادة ادخار البنك الاهلي الشهادة البلاتينية الربح من شهادة البنك الأهلي خفض أسعار الفائدة

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

