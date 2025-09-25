قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
آية التيجي

تُعد الهالات السوداء تحت العين واحدة من أكثر المشكلات الجمالية التي يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء، وغالباً ما ترتبط بقلة النوم، التوتر، الجفاف أو حتى العوامل الوراثية.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

 ويمكن الاعتماد على وصفات طبيعية منزلية تساعد في التخفيف من هذه المشكلة بشكل آمن بعيداً عن المواد الكيميائية، وفقا لما نشر في موقع Healthline،  وMedical News Today، ومن أبرزها:

ـ شرائح الخيار الباردة: 

وضع شرائح الخيار المبردة على العينين لمدة 10 دقائق يساهم في ترطيب الجلد وتقليل الانتفاخات والهالات.

ـ أكياس الشاي الأخضر:

بفضل مضادات الأكسدة والكافيين، تساعد أكياس الشاي المستعملة والمبردة في تحسين الدورة الدموية وشد الأوعية الدقيقة حول العين.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

ـ زيت اللوز الحلو: 

ويحتوي على فيتامين E الذي يغذي البشرة ويقلل من التصبغات عند استخدامه يومياً قبل النوم.

ـ ماء الورد: 

ويعمل كمنعش طبيعي للبشرة ويساعد في تهدئة الجلد المرهق، ويمكن استخدامه ككمادات يومية.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

ـ معجون البطاطس المبشورة: 

ويساهم في تفتيح لون البشرة بفضل خصائصه الطبيعية ويقلل من ظهور الهالات الداكنة.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

نصائح إضافية للوقاية من الهالات السوداء

ـ الحصول على قسط كافٍ من النوم (7 – 8 ساعات يومياً).

ـ شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة.

ـ اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن.

ـ تقليل التوتر والإجهاد النفسي قدر الإمكان.

الهالات السوداء وصفات طبيعية التخلص من الهالات تحت العين علاج الهالات جمال البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة

النائب الدكتور عمر الغنيمي

برلماني: الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية خطوة تعزز عزل إسرائيل دوليًا وتحركات مصر صفعة للاحتلال

النائب حازم الجندي

برلماني يطالب بتشديد رقابة المستشفيات لتخفيف معاناة المرضى وأسرهم

بالصور

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد