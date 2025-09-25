وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

تُعد الهالات السوداء تحت العين واحدة من أكثر المشكلات الجمالية التي يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء، وغالباً ما ترتبط بقلة النوم، التوتر، الجفاف أو حتى العوامل الوراثية.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

ويمكن الاعتماد على وصفات طبيعية منزلية تساعد في التخفيف من هذه المشكلة بشكل آمن بعيداً عن المواد الكيميائية، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وMedical News Today، ومن أبرزها:

ـ شرائح الخيار الباردة:

وضع شرائح الخيار المبردة على العينين لمدة 10 دقائق يساهم في ترطيب الجلد وتقليل الانتفاخات والهالات.

ـ أكياس الشاي الأخضر:

بفضل مضادات الأكسدة والكافيين، تساعد أكياس الشاي المستعملة والمبردة في تحسين الدورة الدموية وشد الأوعية الدقيقة حول العين.

ـ زيت اللوز الحلو:

ويحتوي على فيتامين E الذي يغذي البشرة ويقلل من التصبغات عند استخدامه يومياً قبل النوم.

ـ ماء الورد:

ويعمل كمنعش طبيعي للبشرة ويساعد في تهدئة الجلد المرهق، ويمكن استخدامه ككمادات يومية.

ـ معجون البطاطس المبشورة:

ويساهم في تفتيح لون البشرة بفضل خصائصه الطبيعية ويقلل من ظهور الهالات الداكنة.

نصائح إضافية للوقاية من الهالات السوداء

ـ الحصول على قسط كافٍ من النوم (7 – 8 ساعات يومياً).

ـ شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة.

ـ اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن.

ـ تقليل التوتر والإجهاد النفسي قدر الإمكان.