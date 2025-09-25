باحث: الإخوان كيان منظم ومدعوم من الخارج ولا يريدون الخير لمصر

أكد طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الاخوان يعتمدون على العاطفة الموجودة لدى المرأة من أجل استقطابهم، مشيرا إلى أن المرأة الاخوانية تعد بمثابة عامود الخيمة لجماعة الاخوان.



وقال طارق البشبيشي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الإخوان هم كيان منظم ومدعوم من الخارج، مؤكدا أنهم ولا يريدون الخير لمصر وقفاز لكل المشاريع المعادية للوطن

وتابع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، ان حق المرأة في الانتخاب هو ثورة على الإسلام والإنسانية وكان هذا فكر الإخوان.