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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق البشبيشي : الإخوان كانوا يسعون لإنشاء حرس ثوري والعنف| فيديو

جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

قال طارق البشبيشي، القيادى الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه عند فض اعتصام رابعة، كان بالفعل خرج من الجماعة، مؤكدًا أن من يعرف الإخوان لن يندهش من هذا الاعتصام المسلح فهم جماعة مستخدمة من القوى الخارجية.

وأضاف "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوباما، وهيلاري كلينتون، وكونداليزا رايس، أصابتهم ثورة 30 يونيو بحالة هلع.

كانوا يسعون لإنشاء حرس ثوري

وأشار طارق البشبيشي، إلى أن أحد القياديين بالإخوان كان معه في اللجنة السياسية، وكانت الناس تجتمع أمام قيادات الإخوان وتسبهم بعنف لأنهم فشلوا في كل شيء فكانوا متميزون في الخيانة والفشل، فقال له هذا القيادي "متخافش بـ30 آلي يخلوا البلد تنام من المغرب"، مؤكدًا أنهم كانوا يسعون لإنشاء حرس ثوري.

البشبيشي طارق البشبيشي الشاهد الإخوان حرس ثوري الجماعة الارهابية اعتصام رابعة الجماعات الإسلامية ثورة 30 يونيو

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