تقدّم محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية وامتداد الحريق إلى عدد من السيارات.

وأكد سيف أن الحادث يعيد فتح ملف السلامة على الطرق ومدى الالتزام بإجراءات الأمان والوقاية، مشيرًا إلى أن حماية أرواح المواطنين تتطلب مراجعة مستمرة للبنية التحتية للطرق، وكفاءة وسائل التأمين والحماية، وعدم الاكتفاء بالإجراءات التقليدية للتعامل مع مخاطر الحوادث.

وطالب نائب رئيس حزب الاتحاد بتكثيف الرقابة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، والتوسع في استخدام كاميرات مراقبة السرعة ورصد المخالفات، والتعامل بحسم مع تجاوز السرعات المقررة والقيادة غير الآمنة، إلى جانب مراجعة العلامات الإرشادية والحواجز الفاصلة ووسائل الإنارة والتأمين، خاصة على الطرق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

وفيما يتعلق بنقل المواد البترولية والخطرة، شدد سيف على ضرورة مراجعة اشتراطات نقلها وتداولها، والتأكد من سلامة الناقلات وخضوعها للفحص الفني الدوري، والتزامها بالحمولات المقررة ومعايير التأمين ومعدات مكافحة الحرائق، فضلًا عن إحكام الرقابة على حركة هذه المركبات وتحديد مسارات وأوقات مناسبة لسيرها بما يقلل من مخاطر احتكاكها بالسيارات الأخرى.

واختتم سيف بالتأكيد على أن تطوير منظومة السلامة على الطرق لا يقتصر على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، وإنما يبدأ بإجراءات وقائية ورقابية فعالة، وتطبيق معايير الأمان على جميع عناصر منظومة النقل، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.