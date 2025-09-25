احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

تسبب بعض الأطعمة اضطرابات النوم والأرق والاستيقظ عدة مرات خلال الليل .. فما أبرزها؟!

إليك بعض الأطعمة والمشروبات الأكثر شيوعًا التي قد تمنعك من الحصول على النوم ليلًا وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ goodrx”.

الكحول



في حين يُعتقد عادةً أن الكحول مُهدئ يُساعد على النوم، إلا أن تأثيره في الواقع عكس ذلك وينطبق هذا بشكل خاص على الإفراط في الشرب وقد يُقلل الكحول من وقت النوم لدى البعض ولكنه يُؤثر سلبًا على جودة النوم طوال الليل.

يرتبط استهلاك الكحول حتى لو بكميات صغيرة بالإصابة ببعض اضطرابات النوم، أبرزها:

صعوبة البقاء نائما طوال الليل

نوم حركة العين السريعة المنخفض

زيادة الوقت الذي يقضيه الشخص مستيقظًا

الكافيين



للقهوة والكافيين فوائد صحية عديدة ، منها تحسين اليقظة. لكن الشعور باليقظة ليس من الصفات الجيدة عند الاستعداد للنوم.

يُحفّز الكافيين الجهاز العصبي المركزي ، مما يزيد من نشاط الدماغ وهذا يُحسّن الإدراك ويرفع مستويات الطاقة، و لكن ارتفاع مستوياته يرتبط بسوء جودة النوم وقلة ساعاته.

مع أن الكافيين قد يؤثر على النوم، تذكّر أن لكل شخص تحمّله الخاص، وأن له فوائد إيجابية محتملة ويُنصح بتناول الكافيين قبل النوم بست ساعات على الأقل لتقليل اضطرابات النوم وتذكّر أن الكافيين موجود في العديد من المنتجات، بما في ذلك القهوة والشاي والكاكاو، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مشروبات الطاقة والألواح.

المشروبات المحلاة بالسكر



أظهرت مراجعة حديثة للدراسات وجود علاقة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر وقصر مدة النوم لدى كل من الأطفال والبالغين. ورغم أن المشروبات المحلاة بالسكر لا تسبب اضطرابات في النوم، إلا أن الباحثين رأوا أن هناك صلة قوية بما يكفي لإجراء المزيد من الأبحاث كما أن تقليل تناول السكر بشكل عام مفيد لصحتك العامة.

الأطعمة الحارة



يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة حرقة المعدة وارتجاع المريء ، وقد يتفاقم ذلك عند الاستلقاء و قد يرتدّ حمض المعدة إلى المريء مسببًا ألمًا وانزعاجًا.

وفقًا لدراستين حديثتين ، غالبًا ما يعاني المصابون بالارتجاع المعدي المريئي من سوء جودة النوم، وقصر مدته، ومشاكل القلق والاكتئاب. لذا، فإن إضافة أطعمة حارة أو أطعمة أخرى قد تُفاقم الحالة ليس فكرة جيدة على الأرجح.