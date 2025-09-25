متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شهدت أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، وسط موجة من الارتفاعات القياسية أعقبتها تراجعات مفاجئة، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء.

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه البورصة العالمية للذهب فتحت على أسعار قياسية يوم الاثنين الماضي وهناك زيادة أكثر من 100 دولار في الأوقية.

وقال هاني ميلاد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  العوامل المؤثرة على الارتفاعات أبرزها الظروف الاقتصادية والحروب وتخفيض فائدة الدولار في البنوك ".

وتابع هاني ميلاد :" خلال الساعات الأخيرة يحدث تصحيح في أسعار الذهب وتنخفض أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال الساعات الماضية".

وأكمل هاني ميلاد :" التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب استثنائية وغريبة ولم نراها من قبل ".

ولفت هاني ميلاد :" أنصح المواطنين بالتريث ويجب أن يعلم الفرد الذي يشتري ذهب انه يستثمر على المدى الطويل"، مضيفا:" لما اشتري لازم اشتري الذهب وانساه فترة وأكون متأكد إني مش هبيعه قريب ".

أسعار الذهب تتراجع عن ذروتها مع صعود الدولار

وتراجعت أسعار الذهب  خلال تعاملات مع صعود الدولار الأميركي، ليتراجع المعدن النفيس عن أعلى مستوياته القياسية والذي سجل خلال التعاملات السابقة، في حين يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، بهدف الحصول على مؤشرات إضافية على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3734.58 دولار للأونصة، في الساعة 01:56 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:56 بتوقيت غرينتش)، بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء.

أيضاً انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.2% إلى 3768.1 دولار عند التسوية.

يأتي ذلك تزامناً مع صعود مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات - بنحو 0.6%، مما رفع من تكلفة الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى. كما زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

