من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

في العصر الحديث اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول بطاطس الشيبسي كوجبة خفيفة لسد الجوع فى أى وقت من اليوم خاصة عند التجوال فى الشوارع أو قضاء مهام عديدة خارج المنزل.

ووفقا لموقع timesofindia أضرار تناول بطاطس الشيبسي عدة مرات فى اليوم تبدأ من زيادة الوزن مرورا بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وسوء الهضم، وتقلبات الحالة المزاج بل وتصل للسرطان فى بعض الأحيان.

كشفت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أن تناول البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 20%، بينما يرفع تناولها خمس مرات أسبوعيًا الخطر إلى 27%.

زيادة الوزن

تناول رقائق البطاطس يوميًا يزيد من خطر زيادة الوزن رقائق البطاطس غنية بالسعرات الحرارية في كل حفنة. مصنوعة من البطاطس المقلية بالزيت والمغطاة بالملح، فهي غنية بالطاقة ويسهل الإفراط في تناولها وقرمشتها تدفعك لتناول المزيد، غالبًا بعد الشعور بالشبع بوقت طويل و مع مرور الوقت، تتراكم هذه السعرات الحرارية الزائدة، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة وبما أن رقائق البطاطس نادراً ما توفر أي بروتين أو ألياف مفيدة، فإنها لا تفعل الكثير لإبعاد الجوع، مما يجعلك تتوق إلى المزيد من الطعام في وقت لاحق.

يرفع ضغط الدم

تناول رقائق البطاطس يوميًا يرفع ضغط الدم رقائق البطاطس غنية بالصوديوم وغالبًا ما تحتوي الحصة الواحدة على أكثر من 200 مليجرام من الملح، وتناولها يوميًا قد يرفع كمية الصوديوم المتناولة إلى مستويات أعلى بكثير من الحد الموصى به.

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يُجهد القلب والشرايين، و على المدى الطويل، يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يُحوّل وجبة خفيفة بسيطة إلى خطر صحي جسيم.

خطر الإصابة بالسكري

تناول رقائق البطاطس يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالسكري البطاطس بحد ذاتها غنية بالنشا، لكن قليها في الزيت يجعلها سريعة الهضم كما أنها تسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين إذا تم تناولها بانتظام وقد ربطت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ) بين تناول البطاطس المقلية بكثرة وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بشكل ملحوظ وبالنسبة لأي شخص لديه تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، فإن تناول البطاطس المقلية يوميًا قد يفاقم المشكلة. تناول رقائق البطاطس يوميًا يسبب سوء الهضم من أكبر عيوب رقائق البطاطس المقلية افتقارها للألياف.

تضر الأمعاء والبكتيريا النافعة والمناعة

فعلى عكس الأطعمة الكاملة كالفواكه والخضراوات والمكسرات، لا تُساعد رقائق البطاطس على الهضم ولا تدعم صحة الأمعاء. قد يُسبب تناولها يوميًا الإمساك ويُخل بتوازن بكتيريا الأمعاء الصحية، مما قد يؤثر على كل شيء، من الأيض إلى وظائف الجهاز المناعي.

ترفع خطر السرطان

تناول رقائق البطاطس يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان يُنتج قلي الأطعمة النشوية على درجات حرارة عالية مركبًا يُسمى الأكريلاميد وقد دُرست هذه المادة الكيميائية لدورها المحتمل في زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

تنبيه هام

مع أن تناول رقائق بطاطس الشيبسي من حين لآخر قد لا يُثير القلق، لكن تناولها يوميًا يزيد من تعرضك للأكريلاميد بمرور الوقت وقد يُقلل اختيار الأطعمة المطهية فى الفرن أو فى القلاية الهوائي من هذا الخطر، ولكنه لا يُزيله تمامًا وتناول رقائق البطاطس يوميًا يؤثر على الحالة المزاجية والطاقة عادةً ما يتبع ارتفاع سكر الدم السريع الناتج عن رقائق البطاطس انخفاض مفاجئ في مستويات السكر.