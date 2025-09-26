المحامين تعلن بدء تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 في هذا الموعد

أعلن عبدالحليم علام النقيب العام للمحامين، انطلاق عمليات تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية.

وأكد عبدالحليم علام أن منظومة العمل داخل النقابة تقوم على التعاون والتكامل بين المحامي والموظف، مشددًا على ضرورة عودة النقابة لسابق عهدها في إطار من الاحترام المتبادل.

وأوضح أن النقابة تواجه العديد من التحديات التي تستوجب تضافر الجهود والعمل المؤسسي لتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه يعي جيدًا متطلبات المرحلة المقبلة ولديه خطة متكاملة لتدبير الموارد وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشدد نقيب المحامين على أهمية تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع، مؤكدًا أن الهدف هو الارتقاء بمنظومة النقابة بما يعود بالنفع على جميع أعضائها وموظفيها.