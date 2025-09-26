رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض

توفي، اليوم المستشار أسامة السيد زبيب، رئيس محكمة الإستئناف بعد صراع مع المرض.

ونعى مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية برئاسة القاضي راغب عشيبة رئيس الاستئناف وجميع الاعضاء المستشار اسامه السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف والد السيد محمد اسامه زبيب، وكيل النائب العام والنقيب حازم اسامة زبيب الضابط بأكاديمية الشرطة .

وسادت حالة من الحزن بين زملاء الراحل المستشار أسامة السيد زبيب، لما كان يتمتع به من أخلاق حسنة، وطيب معاملة وسيرة حسنة، خلال عمله معهم.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد المستشار أسامة السيد زبيب، غدا من مسقط رأسه بمقابر العائله بقريه منيه المرشد مركز مطوبس عقب صلاه الجنازه ظهرا بمسجد المرشدي بمركز كفر الشيخ ، والعزاء بعد صلاه المغرب بالسرادق المقام بمدينة دمنهور خلف مدرسه دمنهور الثانويه العسكريه بنين بمحافظة البحيرة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.