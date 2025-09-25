تموين البحيرة: ضبط 3300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كلفت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة الأسواق، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وتوجيه الضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد هدية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بتنفيذ حملة مكبرة بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط 3300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و 30 شيكارة أسمدة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بالأسواق الحرة.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو المتاجرة بها في السوق السوداء، حفاظاً على حق المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

