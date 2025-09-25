اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي المؤدي إلى القاهرة بنطاق محافظة البحيرة ،حادثًا مأساويًا، حيث لقى شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون في تصادم مروع بين لودر وسيارة نقل.

تفاصيل الحادث

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت فرق الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث وجدت أن التصادم أسفر عن وفاة شخصين على الفور وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة.

جهود الإنقاذ

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل، فيما جرى نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالحادث وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات

تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في أسباب الحادث.