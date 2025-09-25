مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم لودر مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة نطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم لودر مع سيارة نقل ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم لودر مع سيارة نقل أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وجار نقل الجثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين إنهاء الإجراءات، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.