إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
مصر تؤكد دعمها الثابت لوحدة لبنان ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية
رعب في شارع فيصل.. حل لغز العثور على جمجمة آدمية بمقلب قمامة
صعود جديد للذهب مساء اليوم الخميس 25-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي مبيض محارة على شقيق زوجته بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث في واقعة قيام شخص بالتعدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في البحيرة.


كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تشاجر شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية من عامل مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شقيق زوجته "الظاهر بمقطع الفيديو" (مبيض محارة – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض دون حدوث ثمة إصابات لخلافات عائلية.

أمكن ضبط المكشو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مبيض محارة شقيق زوجته البحيرة

