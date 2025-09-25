طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفة مبتكرة لتحضير سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة كبديل صحي ولذيذ عن منتجات الشوكولاتة الجاهزة.

وتتميز طريقة تحضير سبريد شوكولاتة بالبلح بمذاقها الغني، وفوائدها الصحية، لكونها تجمع بين القيمة الغذائية للتمر وطاقته الطبيعية مع الطعم المحبوب للشوكولاتة.

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

المكونات:

نصف كيلو من البلح العجوة منزوع النوى.

نصف كوب كاكاو خام غير محلى.

2 – 3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند (أو زيت نباتي صحي).

نصف كوب من الحليب (يمكن استبداله بحليب نباتي مثل اللوز أو الشوفان).

رشة صغيرة من القرفة (اختياري).

رشة فانيليا طبيعية.

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، يُنقع البلح في ماء دافئ لمدة 10 دقائق حتى يصبح طرياً.

ـ يُصفّى البلح ويُوضع في الخلاط الكهربائي.

ـ يُضاف الكاكاو الخام، زيت جوز الهند، الحليب، الفانيليا والقرفة.

ـ يُخلط المزيج جيداً حتى الحصول على قوام ناعم وكريمي.

ـ يُحفظ في برطمان زجاجي محكم الغلق داخل الثلاجة ويُستخدم كسبريد طبيعي على الخبز أو مع الفواكه.

فوائد سبريد الشوكولاتة بالبلح

ـ يمنح الجسم طاقة طبيعية بفضل السكريات الصحية في التمر.

ـ غني بمضادات الأكسدة من الكاكاو الخام.

ـ بديل صحي خالٍ من المواد الحافظة والدهون الضارة.

ـ مناسب للأطفال كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة مغذية.