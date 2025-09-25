ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

أعربت الفنانة غادة عادل، عن سعادتها بتكريمها في الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، المقام في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وردت غادة عادل، عن تساؤل حول نيتها في الارتباط بعد الانفصال عن المخرج مجدي الهواري، وقالت: «ولادي كفاية ومش محتاجة حاجة تاني».

افتتاح مهرجان الغردقة

وتنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثالثة التي تستمر في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر الجاري .

يفتتح المهرجان في الهواء الطلق علي شاطئ البحر الأحمر بحضور لفيف من قيادات وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر والعديد من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية .

تبدأ فقرات حفل الإفتتاح أوبريت أوبريت/ مصر الحضارة والتاريخ

كلمات / الشاعر عمرو هشام



تلحين / صبرى جلال

توزيع / عمرو العزبى

غناء الفنان / جلال غالى

إستعراضات فرقة هشام فتحى للفنون الشعبية.

حفل الإفتتاح تقدمه الإعلامية إنجي علي والفنانة الشابة جاسيكا حسام الدين ويشهد تكريم النجوم غادة عادل ونيكول سابا ومحمد ممدوح .

يتنافس علي جوائز المهرجان مايقرب من الـ52 فيلم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء وجائزة الفيلم السياحي .

يترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من الممثل الروسي دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الذوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والنجمة المصرية نيرمين الفقي.

وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وتضم في عضويتها المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار

فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وتضم في عضويتها الفنان المصري إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي .



تتنافس علي جوائزها 9 أفلام هي شرارة للمخرجة باسكال تيسود من كازاخستان في عرضه العالمي الأول

ولارب ..مغامرة الخيال والواقع من إخراج كورديان كيدزيلا من بولندا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والفيلم المكسيكي عار من إخراج ماجويل سلاجادو في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا والفيلم الروسي ساعي البريد من إخراج أندري رازنكوف في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا

والفيلم السعودي هجير للمخرجة سارة طالب في عرضه الأول بمصر والفيلم الجنوب أفريقي الأمريكي المشترك فتي الطيور من إخراج جويل برادلي سوايسون في عرضه العالمي الأول وفيلم منزل للمخرج جامشيد مارزكلوف من أوزبكستان في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا وفيلم سمسم للمخرجة سندس سميرات في عرضه الدولي الأول و الفيلم المصري الروسي الإماراتي المشترك موسكو كايروللمخرج خالد مهران في عرضه الدولي الأول .

وفي مسابقة الأفلام القصيرة تتنافس علي جوائزها 22 فيلم منها الفيلم المغربي عودة إيناس للمخرج عثمان العكال والفيلم الأرميني الأستاذ بينو للمخرج أني خوميان والفيلم الصربي السويسري المشترك القطط للمخرج دانيلو ستانميروفيتش والفيلم الهندي بيولا للمخرج سوراش كومار والفيلم الأمريكي في خدمتك للمخرج ماكس واتكينز والفيلم الكولومبي ليزا الفصل الأخير للمخرج فون سوفانريتز والفيلم الفرنسي بلانشيت وثمانية سنتات للمخرج فلانتين هومونت والفيلم العراقي الكمال الأحمر للمخرج محمد عبد الأمير الشمري والفيلم البحريني جوز للمخرج محمود يحيي الشيخ والفيلم الإماراتي وتر للمخرج عبد الله الجحنوبي ومن مصر أفلام حكاية أمل للمخرج مهند دياب و عيادة كارو للمخرج تقي عمر قاسم والبحث عن مأوي للمخرج بيتر مراد و كاتساروس للمخرج محمد ياسر الحديدي و مين ضل عايش؟ للمخرج وليد ناجي والفيلم الفلسطيني

10 دقائق أصغر للمخرجة نسرين ياسين والفيلم اليمني سطل للمخرج عادل الحيمي والفيلم الأردني إلى أين ذهبت للمخرج محمد جوتا والفيلم العماني حمولة للمخرج هيثم سليمان.



ينظم المهرجان بالتعاون مع شركة روسكينو - الجهة الوحيدة المُرخصة من وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي، والمسؤولة عن الترويج للمحتوى السمعي البصري الروسي عالميًا يوما للسينما الروسية حيث إختير خمسة أفلام ما بين روائى ووثائقى للمشاركة فى فى القسم الخاص الذي يحمل إسم " يوم السينما الروسية" .

الأفلام هي : وظلت ترقص للمخرجة أوكسانا ديجتياريفا و لا زالت المياه تجري فى الأعماق من إخراج يوري تشيتشكوف و الأميرة الضفدع للمخرج ألكسندر أميروف الذي إختير ليكون فيلم إفتتاح المهرجان و ساعي البريد للمخرج أندريه رازنكوف المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة و طريق الشتاء للمخرج يوري دوروخين .

المشاركة في يوم السينما الروسية لن تقتصر علي عروض الأفلام بل ستمتد إلي مشاركة أحد صناع السينما الروسية في عضوية لجان التحكيم

و من المقرر أن تعقد ندوة حول السينما الروسية بمشاركة عدد من السينمائيين الروس من ضيوف المهرجان وأيضا القنصل الروسي بالغردقة .

تعرض أفلام المهرجان بسينما جراند ومكتبة مصر العامة بالغردقة وفي عروض مسائية علي الشاطئ بمنتجع صن رايز .

يعقد المهرجان عدد من الندوات والماستر كلاس منها 3 ندوات تكريمية للنجوم المكرمين وندوة بعنوان الإنتاج السينمائي العربي المشترك ..حلم متي يتحول إلي واقع ؟ يشارك فيها عدد من صناع ومنتجي السينما العربية وندوة أخري بعنون شباب الدراما المصرية وأحلامهم السينمائية يشارك فيها عدد من المواهب الشابة التي نجحت في المسلسلات التليفزيونية مؤخرا . وندوة ثالثة بعنوان السياحة والسينما .. علاقة تكامل أم تنافر ؟ يشارك فيها عدد من صناع السينما وخبراء السياحة في مقدمتهم الخبير السياحي والمنتج الدكتور عاطف عبد اللطيف كما ينظم المهرجان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ندوة تحت عنوان الغارمات والسينما ويعرض علي هامشها عددا من الأفلام التسجيلية والوثائقية الخاصة بموضوع الندوة

كما ينظم المهرجان عددا من الورش السينمائية في مجالات كتابة السيناريو والإخراج بمكتبة مصر العامة

إحتفالية خاصة لـ "سمير سيف "

يعرض المهرجان لأول مرة مشروع تخرج المخرج الكبير الراحل الدكتور سمير سيف وتعقبه ندوة يشارك فيها زملاء رحلته ومشواره السينمائي مثل المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية والدكتور يوسف الملاخ والدكتور محمد العدل والفنانة عبير صبري والفنان أحمد وفيق وغيرهم .