السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
بالصور

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
اسماء محمد

يؤثر نجاح العلاقة الزوجية بشكل كبير على سعادة الإنسان وجودة حياته سواء على المستوى الشخصي أو المهنى أو الصحى بل والنفسي أيضا، لذا من المهم التأكد من سيرها فى الاتجاه السليم 

فيما يلي 5 علامات تستخدم كمقايس لمعرفة مدى نجاح العلاقة الزوجية ويمكن أن تستخدم كدليل إرشادي لبناء علاقة أقوى وأكثر ترابطًا، وذلك نقلا عن موقع “ themarriagerestorationproject.”

نصائح لتحسين العلاقة الزوجية

طريقة الكلام الحلوة 


يُكرم الأزواج الأصحاء نفسيا بعضهم بعضًا بكلامهم وهذا يعني تجنب التهكم والصراخ والسخرية وعندما يُجرحون، يُشاركون مشاعرهم دون لوم أو خجل، مُدركين لمشاعرهم ومتأكدين من أن شريكهم مستعدٌّ للاستماع.

تشير الأبحاث إلى أن التواصل الذي يتميز بالاحترام والتقدير ينبئ بمزيد من الرضا والاستقرار في العلاقة بمرور الوقت كما أنهم يحمون الزواج خارج المنزل من خلال تجنب "الحديث السيئ" مع الأصدقاء أو العائلة .

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

هل الجواز رقم 1


للأسف كثير من الأشخاص يجعلون الأولوية للعمل أو الأطفال أو الهوايات، لكن الأزواج الناجحين يدركون أن علاقتهم هي أساس كل شيء آخر وعندما تتحسن العلاقة الزوجية سيتمكن الاشخاص من النجاح فى العمل ويشعر الأطفال بأمان أكبر كما أن المنزل يبدو أكثر هدوءا.

بتفكروا في بعض يوميًا


يحرص الزوجان الناجحان على مراعاة بعضهما البعض طوال اليوم سواءً كان ذلك من خلال شراء وجبة خفيفة مفضلة من المتجر، أو الاتصال للاطمئنان، أو التخطيط لعشاء فاخر، فإن هذه الأفعال الصغيرة تُظهر الاهتمام وتُنشئ رابطًا.

ويطلق علماء النفس على هذه العملية اسم "الانسجام" بجانب ملاحظة احتياجات شريكك والاستجابة لها وهو مؤشر رئيسي على الرضا الزوجي.

لا تخزن غضبك 


الحب غير المشروط هو سمة الزواج السليم فالطرفين فى العلاقة الزوجية السليمة يتسامحون بسرعة، ويتجاوزون التحديات معًا، ولا يُحمّلون بعضهم بعضًا مسؤولية الأخطاء إلى أجل غير مسمى ويُغني التسامح والكرم عن التذمر والاستياء وتُظهر الدراسات أن الأزواج الذين يمارسون التسامح يُحققون مستويات أعلى من الرضا الزوجي طويل الأمد.

هل علاقتك مساحة آمنة


في نهاية يوم شاق، يدرك الأزواج الأصحاء أن بإمكانهم اللجوء إلى بعضهم البعض طلبًا للراحة، فزواجهم ملاذهم الآمن حيث يتشاركون بصدق، ويشعرون بأنهم مسموعون دون أحكام، ويتلقون الدعم بعطف.

يعد هذا الشعور بالأمان العاطفي أمرًا بالغ الأهمية فالأزواج الذين يشعرون بالأمان مع بعضهم البعض يظهرون حميمية أقوى وثقة ومرونة في التعامل مع الضغوط.

العلاقة الزوجية نجاح العلاقة الزوجية علامات نجاح العلاقة الزوجية

