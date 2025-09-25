قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
اسماء محمد

تعد فطريات اللسان من المشكلات الصحية التى يمكن أن تصيب الإنسان فى أى عمر .. فكيف يمكن علاجها فى المنزل؟ ومتى يجب زيارة الطبيب؟

وفقا لموقع clevelandclinic نكشف لكم طرق طبيعية علاج فطريات اللسان، ولكن إذا استمريت عليه لمدة أربعة أسابيع ولم تجد أنها اختفت فيجب الذهاب للطبيب فورا.

شطف بالماء المالح


بفضل خصائصه المطهرة، يُساعد الملح على تهدئة وتنظيف فمك وفي الواقع، يُعدّ علاجًا منزليًا شائعًا لفطريات السان.

جرّب إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ثم مضمض فمك بالمحلول الملحي لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم ابصق الخليط.

شطف صودا الخبز


صودا الخبز مُكوّن شائع في معجون الأسنان لسبب وجيه، صحيحٌ أنها تُساعد على تبييض الأسنان، لكنها أيضًا مُضادة للبكتيريا، ما يجعلها مُكوّنًا أساسيًا لإزالة البلاك ومكافحة مشاكل اللثة ، مثل التهابها.

امزج نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) في كوب من الماء الدافئ ومضمض المحلول في فمك ثم ابصقه.

 الزبادي


إذا كنت تعاني من فطريات اللسان والفم، فهذا يعني أن توازن الخميرة في فمك غير متوازن وتناول الزبادي قد يساعد على استعادة هذا التوازن.

لكن لا تتناول أي زبادي، ابحث عن أنواع غير محلاة تحتوي على البروبيوتيك أو البكتيريا الحية النشطة والزبادي لا يقضي على بكتيريا القلاع، لكن الدراسات تشير إلى أنه يوقف نموها وإضافة إلى ذلك تناول الزبادي يُحسّن صحة أمعائك وجهازك المناعي.

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي

 عصير الليمون


تشير الأبحاث الأولية إلى أن عصير الليمون يمكن أن يساعد في علاج فطريات الفم بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للفطريات ولكن لا تضع عصير الليمون مباشرة على الجروح، فقد يسبب حرقة وتهيجًا.

إذا كنت ترغب بتجربة عصير الليمون، امزج عصير نصف ليمونة في كوب من الماء. يمكنك شرب الخليط أو استخدامه كغسول للفم.

الكركم


وجدت دراسة مراجعة منهجية فى عام ٢٠٢٠  أن الكركمين، وهو المركب الموجود في الكركم ، قد يُساعد في علاج فطريات الفم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والفطريات كما تُشير الدراسة إلى أن الكركمين قد يُعزز فعالية دواء الفلوكونازول المضاد للفطريات في القضاء على فطريات الفم. 

يمكنك تحضير مشروب باستخدام نصف ملعقة صغيرة من معجون الكركم، وكوب من الماء أو الحليب، ورشة من الفلفل الأسود و سخّن المزيج على الموقد حتى يدفأ، أثناء شربه، تمضمض به في فمك.

خل التفاح


بفضل الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في خل التفاح ، تشير دراسة أجريت عام 2014 إلى أنه قد يساعد في علاج مرض القلاع الفموي الناتج عن أطقم الأسنان بشكل أفضل من عقار النيستاتين المضاد للفطريات.

لكن تجنب استخدام خل التفاح وحده، فقد يسبب حرقة في الفم وبدلًا من ذلك، امزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء ثم مضمض فمك لمدة دقيقة، ثم ابصقه.

خل التفاح

زيت الأوريجانو


يُساعد زيت الأوريجانو، المُستخدم عادةً في الطهي، في علاج مرض القلاع الفموي ووجدت دراسة أُجريت عام ٢٠٠١، أن خصائصه المضادة للميكروبات والفطريات كانت فعالة للغاية ضد فطريات المبيضات وقد أُعيدَت هذه النتائج عدة مرات على مدار العقود التي تلت ذلك، بما في ذلك عام ٢٠٢٣ في مجلة أرشيف علم الأحياء الفموي .

 زيت القرنفل

تشير دراسة أجريت على نطاق واسع عام 2005 إلى أن زيت القرنفل قد يكون فعالاً في علاج مرض القلاع الفموي مثل دواء مضاد للفيروسات يسمى نيستاتين، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.

يمكنكِ تحضير غسول بزيت القرنفل لعلاج داء المبيضات ولتحضيره، انقعي القرنفل المطحون في ماء ساخن لمدة خمس دقائق، ثم صفّيه ثم مضمضيه في فمكِ ثم ابصقيه.

زيت القرنفل

من المهم ملاحظة أن زيت القرنفل غير آمن للأطفال نظرًا لخطر الآثار الجانبية الضارة، مثل النوبات وتلف الكبد واختلال توازن السوائل وقد يؤثر على مستويات السكر في الدم ويبطئ تخثر الدم، لذا إذا كنت تعاني من اضطراب نزيف أو لديك موعد جراحي، فتجنب استخدام زيت القرنفل.

فطريات اللسان علاج فطريات اللسان طرق علاج فطريات اللسان طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان علاج فطريات اللسان والفم الزبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12.. إصدار نادر يخلد المحرك الأيقوني

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك ؟

سيتروين C4X إم سيات ارونا 2026

أيهما تختار .. سيتروين C4X أم سيات ارونا 2026.. إليك المواصفات

بالصور

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد