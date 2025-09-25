طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

تعد فطريات اللسان من المشكلات الصحية التى يمكن أن تصيب الإنسان فى أى عمر .. فكيف يمكن علاجها فى المنزل؟ ومتى يجب زيارة الطبيب؟

وفقا لموقع clevelandclinic نكشف لكم طرق طبيعية علاج فطريات اللسان، ولكن إذا استمريت عليه لمدة أربعة أسابيع ولم تجد أنها اختفت فيجب الذهاب للطبيب فورا.

شطف بالماء المالح



بفضل خصائصه المطهرة، يُساعد الملح على تهدئة وتنظيف فمك وفي الواقع، يُعدّ علاجًا منزليًا شائعًا لفطريات السان.

جرّب إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ثم مضمض فمك بالمحلول الملحي لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم ابصق الخليط.

شطف صودا الخبز



صودا الخبز مُكوّن شائع في معجون الأسنان لسبب وجيه، صحيحٌ أنها تُساعد على تبييض الأسنان، لكنها أيضًا مُضادة للبكتيريا، ما يجعلها مُكوّنًا أساسيًا لإزالة البلاك ومكافحة مشاكل اللثة ، مثل التهابها.

امزج نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) في كوب من الماء الدافئ ومضمض المحلول في فمك ثم ابصقه.

الزبادي



إذا كنت تعاني من فطريات اللسان والفم، فهذا يعني أن توازن الخميرة في فمك غير متوازن وتناول الزبادي قد يساعد على استعادة هذا التوازن.

لكن لا تتناول أي زبادي، ابحث عن أنواع غير محلاة تحتوي على البروبيوتيك أو البكتيريا الحية النشطة والزبادي لا يقضي على بكتيريا القلاع، لكن الدراسات تشير إلى أنه يوقف نموها وإضافة إلى ذلك تناول الزبادي يُحسّن صحة أمعائك وجهازك المناعي.

عصير الليمون



تشير الأبحاث الأولية إلى أن عصير الليمون يمكن أن يساعد في علاج فطريات الفم بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للفطريات ولكن لا تضع عصير الليمون مباشرة على الجروح، فقد يسبب حرقة وتهيجًا.

إذا كنت ترغب بتجربة عصير الليمون، امزج عصير نصف ليمونة في كوب من الماء. يمكنك شرب الخليط أو استخدامه كغسول للفم.

الكركم



وجدت دراسة مراجعة منهجية فى عام ٢٠٢٠ أن الكركمين، وهو المركب الموجود في الكركم ، قد يُساعد في علاج فطريات الفم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والفطريات كما تُشير الدراسة إلى أن الكركمين قد يُعزز فعالية دواء الفلوكونازول المضاد للفطريات في القضاء على فطريات الفم.

يمكنك تحضير مشروب باستخدام نصف ملعقة صغيرة من معجون الكركم، وكوب من الماء أو الحليب، ورشة من الفلفل الأسود و سخّن المزيج على الموقد حتى يدفأ، أثناء شربه، تمضمض به في فمك.

خل التفاح



بفضل الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في خل التفاح ، تشير دراسة أجريت عام 2014 إلى أنه قد يساعد في علاج مرض القلاع الفموي الناتج عن أطقم الأسنان بشكل أفضل من عقار النيستاتين المضاد للفطريات.

لكن تجنب استخدام خل التفاح وحده، فقد يسبب حرقة في الفم وبدلًا من ذلك، امزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء ثم مضمض فمك لمدة دقيقة، ثم ابصقه.

زيت الأوريجانو



يُساعد زيت الأوريجانو، المُستخدم عادةً في الطهي، في علاج مرض القلاع الفموي ووجدت دراسة أُجريت عام ٢٠٠١، أن خصائصه المضادة للميكروبات والفطريات كانت فعالة للغاية ضد فطريات المبيضات وقد أُعيدَت هذه النتائج عدة مرات على مدار العقود التي تلت ذلك، بما في ذلك عام ٢٠٢٣ في مجلة أرشيف علم الأحياء الفموي .

زيت القرنفل

تشير دراسة أجريت على نطاق واسع عام 2005 إلى أن زيت القرنفل قد يكون فعالاً في علاج مرض القلاع الفموي مثل دواء مضاد للفيروسات يسمى نيستاتين، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.

يمكنكِ تحضير غسول بزيت القرنفل لعلاج داء المبيضات ولتحضيره، انقعي القرنفل المطحون في ماء ساخن لمدة خمس دقائق، ثم صفّيه ثم مضمضيه في فمكِ ثم ابصقيه.

من المهم ملاحظة أن زيت القرنفل غير آمن للأطفال نظرًا لخطر الآثار الجانبية الضارة، مثل النوبات وتلف الكبد واختلال توازن السوائل وقد يؤثر على مستويات السكر في الدم ويبطئ تخثر الدم، لذا إذا كنت تعاني من اضطراب نزيف أو لديك موعد جراحي، فتجنب استخدام زيت القرنفل.