للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد  عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع ممثلين من الهيئة القومية للبريد، وممثلين من إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالنقابات المهنية، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

عرض ممثلو الشركة كيفية تقديم الخدمات من النقابة إلى الأعضاء بطريقة تفاعلية مدعومة بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، بما يوفر تسهيلًا في الحصول على الخدمات ومتابعة المدفوعات بأقل وقت ومجهود سواء من جانب النقابة أو المستفيدين من السادة المحامين.

وفي ذات السياق؛ استمع نقيب المحامين إلى شرح وافٍ من ممثلي الهيئة القومية للبريد حول الخدمات التي ستقدمها للنقابة، في إطار سعيها لتفعيل خدمات تسهِّل عملية استلام المحامي للكارنيه والبطاقة العلاجية وهو متواجد بمكتبه أو محل إقامته، وذلك خلال 24 ساعة من تسديد الاشتراك إلكترونيًا.

من جانبه، شدد عبد الحليم علام على ضرورة أن تعمل تلك الخدمات على ربط كافة الإدارات ببعضها البعض من خلال نظام واحد مؤمَّن بشكل كامل.

وأكد سيادته أن هذه الاجتماعات تُعقد بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات المميكنة للسادة المحامين، وإحكام الرقابة قدر الإمكان لضمان نجاح الخدمات النقابية وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع إحكام الرقابة على أموال المحامين.

