قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي

فيش جنائى
فيش جنائى
مصطفى الرماح

يرغب المواطنون في استخراج فيش جنائي 2025 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل التقديم فى وظيفة جديدة.

وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

  1. صورة مقاس 6x4
  2. للأجانب المقيمين داخل البلاد
  3. بطاقة إقامة
  4. بطاقة الرقم القومي
  5. أو جواز سفر ساري
  6. أو شهادة ميلاد للقاصرين
  7. بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي 2025

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

  1. الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
  2. اختيار قسم الأدلة الجنائية
  3. اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
  4. إدخال البيانات المطلوبة
  5. يتم الدفع إلكترونيا
  6. إرساله في العنوان المحدد
استخراج فيش جنائي فيش جنائي الإنترنت وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد