أمن الغربية يكشف لغز إشعال النيران بمعرض دراجات نارية بالسنطة

تمكن ضباط مباحث مركز السنطة بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة اشتعال معرض للبيع دراجات نارية بقرية كفر الشيخ مفتاح التابعة لمركز السنطة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وتسببوا في خسائر مالية تصل قيمتها 8 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمعرض بيع دراجات نارية ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل والمحال المجاورة.

تحرك أمني عاجل



كما شكلت فريق بحث جنائي قاده كل من العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي السنطة وزفتي والرائد أحمد خلاف رئيس مباحث المركز وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض الواقعة وتبين أن وراء إشعال الحرائق 5 أشخاص وضبطوا جميعا.

ضبط المتهمين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.